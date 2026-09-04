Atvinnuvegaráðherra boðar frumvarp um hvalveiðar í haust og hefur sagt óbreytta stöðu ekki inni í myndinni. Þingmenn sem mættu í Pallborðið í gær voru beðnir um að taka afstöðu til veiðanna og sagðist enginn þeirra vera andvígur þeim.
Hvalveiðar hafa verið í brennidepli síðustu ár. Mótmælendur reyndu að stöðva veiðarnar í ár og í fyrra með því að fara upp í tunnur hvalveiðiskipa og náttúru- og dýrnaverndarsamtök hafa skorað á stjórnvöld að stöðva þær. Í ár var gefinn út kvóti til veiða á 116 langreyðum og í dag var greint frá því að hann verði líklega ekki tæmdur.
Starfshópur skilaði í fyrra af sér skýrslu um lagaumgjörð hvalveiða og hefur Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, sagt að óbreytt staða veiðanna sé ekki inni í myndinni. Hún hefur boðað frumvarp um breytingar á fyrirkomulagi þeirra í haust og sagði í viðtali við fréttastofu að hennar skoðun væri sú að tímabært væri að hætta veiðunum.
Þingmenn allra flokka sem mættu í Pallborðið á Vísi í gær voru beðnir um að taka afstöðu til veiðanna í ljósi þess að málið kemur líklega til kasta þingsins í vetur. Enginn þeirra sagðist andvígur hvalveiðum þrátt fyrir að stuðningurinn væri mismikill.
María Rut Kristinsdóttir, varaformaður þingflokks Viðreisnar, sagðist hvorki vera heit í afstöðu sinni með eða á móti.
„Ég er auðvitað þingmaður í Norðvesturkjördæmi og þar eru hagsmunir sem skipta máli en við heyrum það samt alveg í samfélaginu að það er kallað eftir skýrri stefnumótun til framtíðar. Það má færa rök fyrir því að hvalveiðar séu barn síns tíma og ég held að við þurfum aðeins að sjá hvað kemur í haust,“ sagði María Rut.
Ásthildur Lóa Þórsdóttir, þingflokksformaður Flokks fólksins, sagði hennar skoðun í málinu svipaða. „Ég hef stundum hugsað það verði að hætta þessu og stundum hugsað hvers vegna ætti ekki að halda áfram. Þannig að þetta er heldur ekki stóra málið hjá mér.“
Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingar tók í svipaðan streng. Hann hafi ekki séð þingmálið og því væri erfitt að gefa upp afstöðu sína. „Ég held að það sé margt í umgjörð hvalveiða sem megi endurskoða. Hvernig hvalveiðar eru framkvæmdar og unnar, margt varðandi heilbrigðishætti og annað sem er eðlilegt að tekið verði til skoðunar og kannski nútímavætt ef við ætlum að halda þessum hvalveiðum áfram,“ sagði Guðmundur.
Þingmenn stjórnarandstöðunnar voru þó eindregnari í sínum stuðningi.
„Ég hef hingað til stutt sjálfbærar hvalveiðar og mun gera það áfram. Ég hef ekki séð þetta mál en tek eflaust þátt í umræðunni þegar hún kemur fram,“ sagði Ingibjörg Isaksen, þingmaður Framsóknar.
Sigríður Á. Andersen, þingflokksformaður Miðflokksins, sagðist hafa sömu skoðum á hvalveiðum og annarri nýtingu á auðlindum. „Við eigum auðvitað að nýta auðlindir með skynsamlegum hætti og hvalveiðar eru auðvitað hluti af því.“
Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, sagðist styðja veiðarnar eindregið. „Undir merkjum Sjálfstæðisflokksins styðjum við auðvitað sjálfbærar veiðar og atvinnufrelsi í þessu eins og öðru.“