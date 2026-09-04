Bann við innflutningi dýraafurða frá Brasilíu tók gildi í byrjun september. Notkun sýklalyfja í landbúnaði samræmist ekki ESB-löggjöf.
Bannið nær til allra landa í Evrópusambandinu og þeirra sem eru hluti af EES. Það felur í sér að afurðir nautgripa, hrossa, alifugla, fiskeldisdýra auk hunangs sem kemur frá Brasilíu mega ekki verða innfluttar hér til lands.
„Geti yfirvöld í Brasilíu sýnt fram á með fullnægjandi hætti að notkun sýklalyfja við framleiðslu dýraafurða sé í samræmi við löggjöf ESB, getur sambandið afturkallað bannið,“ segir í tilkynningu frá Matvælastofnun.
Þessar breytingar hafa ekki áhrif á sendingar sem voru gefnar út fyrir 3. september. Slíkar afurðir má flytja inn samkvæmt fyrra fyrirkomulagi.