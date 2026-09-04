Rafmagnslaust var í Mosfellsbæ og Grafarvogi, Grafarholti, Úlfarsárdal og á Kjalarnesi í Reykjavík í kvöld eftir að bilun kom upp í aðveitustöð við Korpu. Rafmagn er nú alls staðar komið aftur á, að sögn Veitna.
Landsnet segir að spennir í tengivirkinu Korpu hafi leyst út með áðurnefndum afleiðinum. Silja Ingólfsdóttir, upplýsingafulltrúi Veitna, segir að nánar verði rýnt í orsök bilunarinnar í framhaldinu.
Rafmagnstruflunin gat haft áhrif á fjarskipti og afhendingu á heitu vatni í efri byggðum þar sem vatni er dælt upp. Fréttastofu bárust ábendingar um truflanir á netsambandi um farsímakerfi á níunda tímanum.
Rafmagnsleysið hafði meðal annars áhrif á starfsemi verslunar Krónunnar í Mosfellsbæ og fólk sem fylgdist með leik Liverpool og Ipswich í ensku úrvalsdeildinni í Egilshöll.
Þá var leikur Aftureldingar og Víkings í 1. umferð Olís-deildar karla í handbolta í gangi í íþróttahúsinu að Varmá þegar ljósin slokknuðu skyndilega.
Fréttin hefur verið uppfærð.