Innlent

Raf­magns­laust var í Reykja­vík og Mos­fells­bæ

Eiður Þór Árnason skrifar
Frá Grafarholti í Reykjavík þar sem tilkynnt hefur verið um rafmagnsleysi.
Frá Grafarholti í Reykjavík þar sem tilkynnt hefur verið um rafmagnsleysi. Vísir/Vilhelm

Rafmagnslaust var í Mosfellsbæ og Grafarvogi, Grafarholti, Úlfarsárdal og á Kjalarnesi í Reykjavík í kvöld eftir að bilun kom upp í aðveitustöð við Korpu. Rafmagn er nú alls staðar komið aftur á, að sögn Veitna.

Landsnet segir að spennir í tengivirkinu Korpu hafi leyst út með áðurnefndum afleiðinum. Silja Ingólfsdóttir, upplýsingafulltrúi Veitna, segir að nánar verði rýnt í orsök bilunarinnar í framhaldinu. 

Rafmagnstruflunin gat haft áhrif á fjarskipti og afhendingu á heitu vatni í efri byggðum þar sem vatni er dælt upp. Fréttastofu bárust ábendingar um truflanir á netsambandi um farsímakerfi á níunda tímanum. 

Handboltinn í basli

Rafmagnsleysið hafði meðal annars áhrif á starfsemi verslunar Krónunnar í Mosfellsbæ og fólk sem fylgdist með leik Liverpool og Ipswich í ensku úrvalsdeildinni í Egilshöll. 

Þá var leikur Aftureldingar og Víkings í 1. umferð Olís-deildar karla í handbolta í gangi í íþróttahúsinu að Varmá þegar ljósin slokknuðu skyndilega.

Fréttin hefur verið uppfærð.

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