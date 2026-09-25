Innlent

Skriða þveraði veginn í Árneshrepp

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Skriðan var talsvert stór.
Skriðan var talsvert stór. Árneshreppur

Stór skriða féll í Kaldbaksvík á Ströndum og hefur lokað veginum í Árneshrepp. Vegurinn er lokaður og segir sveitarfélagið að hann verði í besta falli jeppafær þegar Vegagerðin hefur opnað hann á ný.

Hreppurinn greinir frá þessu í færslu á samfélagsmiðlum þar sem birtar eru sömuleiðis myndir af umfangi skriðunnar sem þveraði veginn.

„Það er áfram mikil rigning í veðurkortunum svo það er ekki öruggt ferðaveður inn og út úr sveitinni. Fylgist vel með á vef Vegagerðarinnar ef þið hyggið á ferðalög,“ segir þar.

Gul viðvörun er í gildi á Ströndum og Norðurlandi vestra vegna mikillar rigningar. Veðurstofa varar við auknu afrennsli og vatnavöxtum sem geti aukið hættu á flóðum og skriðuföllum.

Veður Árneshreppur

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