Skriða þveraði veginn í Árneshrepp

Stór skriða féll í Kaldbaksvík á Ströndum og hefur lokað veginum í Árneshrepp. Vegurinn er lokaður og segir sveitarfélagið að hann verði í besta falli jeppafær þegar Vegagerðin hefur opnað hann á ný.
Hreppurinn greinir frá þessu í færslu á samfélagsmiðlum þar sem birtar eru sömuleiðis myndir af umfangi skriðunnar sem þveraði veginn.
„Það er áfram mikil rigning í veðurkortunum svo það er ekki öruggt ferðaveður inn og út úr sveitinni. Fylgist vel með á vef Vegagerðarinnar ef þið hyggið á ferðalög,“ segir þar.
Gul viðvörun er í gildi á Ströndum og Norðurlandi vestra vegna mikillar rigningar. Veðurstofa varar við auknu afrennsli og vatnavöxtum sem geti aukið hættu á flóðum og skriðuföllum.