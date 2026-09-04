Lífið

Skipti máli að börn með krabba­mein eigi sinn dag

Smári Jökull Jónsson skrifar
Gréta Ingþórsdóttir er framkvæmdastjóri styrktarfélagsins Börn með krabbamein. Í síðustu umferð Bestu deildar karla og kvenna mættu leikmenn til leiks í sínum uppáhalds treyjum.
Gréta Ingþórsdóttir er framkvæmdastjóri styrktarfélagsins Börn með krabbamein. Í síðustu umferð Bestu deildar karla og kvenna mættu leikmenn til leiks í sínum uppáhalds treyjum. Vísir

Haldið er upp á treyjudaginn svokallaða í dag en þá er fólk hvatt til að klæðast sinni uppáhalds íþróttatreyju til stuðnings börnum með krabbamein. Framkvæmdastjóri styrktarfélagsins Börn með krabbamein segir verkefnið eiga uppruna sinn í Danmörku og markmiðið sé að vekja athygli á félaginu.

Styrktarfélagið Börn með krabbamein fagnaði 35 ára afmæli þann 2. september og því var fyrsti föstudagur septembermánaðar valinn undir viðburðinn.

„Ég heyri það alveg á fjölskyldunum í félaginu, þeim finnst skipta máli að núna eigi þessi málstaður dag. Börn og krabbamein eiga núna dag þannig að það skiptir máli að vekja athygli,“ sagði Gréta Ingþórsdóttir framkvæmdastjóri styrktarfélagsins.

„Það eru tólf til fjórtán börn sem greinast á hverju ári en hópurinn í kringum þau börn er ekki það rosalega stór. Þannig að það þarf að vekja athygli út fyrir þann hóp á félaginu.“

„Hafa margir séð það og brugðist við“

Félagið breytti nýverið um nafn en það hét áður Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna.

Gréta segir viðbrögðin við verkefninu hafa verið frábær en KSÍ og Íslenskur Toppfótbolti komu af krafti sem þátttakendur í verkefinu. Í leikjum síðustu umferðar karla og kvenna í Bestu-deildunum gengu allir þátttakendur inn á völlinn í sínum uppáhaldstreyjum.

„Þjálfarar. leikmenn og dómarar í alls konar treyjum og skiptu svo yfir í sínar félagstreyjur. Þau voru mjög dugleg að birta myndir á samfélagsmiðlum í kringum þetta og það hafa margir séð það og brugðist við.“

Hafi farið langt fram úr væntingum

Það hafi ekki endilega verið markmiðum að ná svona mörgum með í fyrstu tilraun.

„Við erum að heyra frá vinnustöðum og skólum og fjölda fólks að þeir séu með og það er ekki endilega fólk sem við erum búin að klukka, við höfum ekki bolmagn í það. Enda var það ekki markmiðið að klukka alla í fyrstu umferð og þetta er að fara langt fram úr okkar væntingum,“ bætir Gréta við.

Hún segir afar mikilvægt að ná að vekja athygli á málstaðnum.

„Líka ef þetta skilar sér síðan í fjáröflun þegar fram líða stundir, þegar dagurinn verður búinn að festa sig sem fastur liður.“

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