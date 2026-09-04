Skipti máli að börn með krabbamein eigi sinn dag Smári Jökull Jónsson skrifar 4. september 2026 13:17 Gréta Ingþórsdóttir er framkvæmdastjóri styrktarfélagsins Börn með krabbamein. Í síðustu umferð Bestu deildar karla og kvenna mættu leikmenn til leiks í sínum uppáhalds treyjum. Vísir Haldið er upp á treyjudaginn svokallaða í dag en þá er fólk hvatt til að klæðast sinni uppáhalds íþróttatreyju til stuðnings börnum með krabbamein. Framkvæmdastjóri styrktarfélagsins Börn með krabbamein segir verkefnið eiga uppruna sinn í Danmörku og markmiðið sé að vekja athygli á félaginu. Styrktarfélagið Börn með krabbamein fagnaði 35 ára afmæli þann 2. september og því var fyrsti föstudagur septembermánaðar valinn undir viðburðinn. „Ég heyri það alveg á fjölskyldunum í félaginu, þeim finnst skipta máli að núna eigi þessi málstaður dag. Börn og krabbamein eiga núna dag þannig að það skiptir máli að vekja athygli,“ sagði Gréta Ingþórsdóttir framkvæmdastjóri styrktarfélagsins. „Það eru tólf til fjórtán börn sem greinast á hverju ári en hópurinn í kringum þau börn er ekki það rosalega stór. Þannig að það þarf að vekja athygli út fyrir þann hóp á félaginu.“ „Hafa margir séð það og brugðist við“ Félagið breytti nýverið um nafn en það hét áður Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna. Gréta segir viðbrögðin við verkefninu hafa verið frábær en KSÍ og Íslenskur Toppfótbolti komu af krafti sem þátttakendur í verkefinu. Í leikjum síðustu umferðar karla og kvenna í Bestu-deildunum gengu allir þátttakendur inn á völlinn í sínum uppáhaldstreyjum. „Þjálfarar. leikmenn og dómarar í alls konar treyjum og skiptu svo yfir í sínar félagstreyjur. Þau voru mjög dugleg að birta myndir á samfélagsmiðlum í kringum þetta og það hafa margir séð það og brugðist við.“ Hafi farið langt fram úr væntingum Það hafi ekki endilega verið markmiðum að ná svona mörgum með í fyrstu tilraun. „Við erum að heyra frá vinnustöðum og skólum og fjölda fólks að þeir séu með og það er ekki endilega fólk sem við erum búin að klukka, við höfum ekki bolmagn í það. Enda var það ekki markmiðið að klukka alla í fyrstu umferð og þetta er að fara langt fram úr okkar væntingum,“ bætir Gréta við. Hún segir afar mikilvægt að ná að vekja athygli á málstaðnum. „Líka ef þetta skilar sér síðan í fjáröflun þegar fram líða stundir, þegar dagurinn verður búinn að festa sig sem fastur liður.“ Börn og uppeldi Krabbamein Besta deild karla Besta deild kvenna Mest lesið Gísli Marteinn syrgir þrjóskan Vesturbæing Lífið „Ætlarðu að lifa eða ætlarðu að deyja?“ Lífið Hvað veistu um… London? Lífið Af TikTok á skjáinn Bíó og sjónvarp Hættir með stefnumótaþættina vinsælu Lífið Survivor-keppandi missti fót og krefst 100 milljóna dala í skaðabætur Lífið Fylltu Egilshöllina á forsýningu Hvar er draumurinn? Bíó og sjónvarp Fastagestur lumaði á áttatíu ára gömlum grip Lífið Star Wars Zero Company: Herkænskan klikkar seint Leikjavísir Gleðibankinn fær nýjan búning í tilefni fertugsafmælis Gula miðans Lífið samstarf Fleiri fréttir Skipti máli að börn með krabbamein eigi sinn dag Gísli Marteinn syrgir þrjóskan Vesturbæing „Ætlarðu að lifa eða ætlarðu að deyja?“ Hættir með stefnumótaþættina vinsælu Fastagestur lumaði á áttatíu ára gömlum grip Hvað veistu um… London? Öskrandi nýnemar tolleraðir og busaballið handan við hornið Survivor-keppandi missti fót og krefst 100 milljóna dala í skaðabætur Gloria Steinem er látin Annað barn á leiðinni hjá Balta og Sunnevu Er hægt að kaupa hamingju fyrir íslenskar krónur? Greindu frá dánarmeini Tim Curry Eydís Elfa og Óli Gunnar eiga von á öðru barni Kampavínsdrykkja í óvissuferð leiddi til óvæntra bónorða Ný stikla varpar frekara ljósi á Harry Potter Anthony Karl og Eva selja hæð í Hlíðunum Foreldrar eigi alls ekki að vera vinir barna sinna Héldu eina glæsilegustu skírnarveislu sumarsins Þórdís segir skilið við Flekaskil Menningarmýs máluðu bæinn rauðan Candace Owens hitti fjandmann Blake Lively í Keflavík Glee-stjarna fagnaði 40 árum á Íslandi „Ef ég hefði ekki farið upp á heilsugæslu þá hefði ég ekki fengið heilablóðfall“ Myndasyrpa: Síðasti kvöldfréttatími Sýnar Hvað veistu um... fugla? Bökuðu þúsund bollakökur sem kláruðust strax Galliano slaufað og óvissa með Met Gala næsta árs Sambönd héldu þrátt fyrir harðan kosningaslag Skipstjóri selur heilsárshús á 190 milljónir Ris, fall og óútskýrð auðæfi Jeffrey Epstein Sjá meira