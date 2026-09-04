Innlent

Lægðar­drag teygir sig yfir landið

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Einhverjar skúrir verða víða á stangli í dag.
Einhverjar skúrir verða víða á stangli í dag. Vísir/Vilhelm

Lægðardrag teygir sig nú yfir landið og er vindátt því breytileg. Yfirleitt gola eða kaldi í dag eða einhverjar skúrir á stangli, en norðan- og austanlands má víða búast við rigningu eða súld. Hiti sjö til fimmtán stig, hlýjast á Suðausturlandi.

Þetta er það sem fram kemur í hugleiðingum veðurfræðings veðurstofu Íslands. Á morgun verður vindur með hægasta móti. Dálítil væta með köflum norðan- og austantil, en þurrt sunnanlands og þar sést líklega allvíða til sólar. Hiti breytist lítið.

Á sunnudag nálgast svo næsta lægð með hægt vaxandi norðaustanátt, og nýjustu spár gera ráð fyrir hvassviðri og talsverðri rigningu á suðaustanverðu landinu um kvöldið.

Veðurhorfur á landinu næstu daga:

Á laugardag:

Vestlæg eða breytileg átt 3-8 m/s. Dálítil væta norðan- og austantil, en bjart með köflum sunnanlands. Hiti 8 til 15 stig að deginum, hlýjast á Suðausturlandi.

Á sunnudag:

Norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 fyrri part dags og bjartviðri, en lítilsháttar væta um landið austanvert. Vaxandi norðaustanátt seinnipartinn og fer að rigna á Suðaustur- og Austurlandi um kvöldið. Hiti 7 til 15 stig, mildast suðvestanlands.

Á mánudag:

Norðan 8-15 og dálítil væta, en 15-23 suðaustan- og austantil með talsverðri rigningu um tíma. Þurrt að mestu suðvestanlands. Hiti 5 til 13 stig, mildast syðst. Dregur úr vindi og úrkomu seinnipartinn.

Á þriðjudag:

Vestlæg eða breytileg átt og víða léttskýjað. Hiti 8 til 15 stig að deginum.

Á miðvikudag:

Suðlæg átt, skýjað og lítilsháttar væta, en bjart að mestu á Norður- og Austurlandi. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast norðaustanlands.

Á fimmtudag:

Suðvestlæg átt og bjart með köflum.

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