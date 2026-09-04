Innviðaráðherra og forsvarsmenn Eyjaganga undirrituðu í gær viljayfirlýsingu um samstarf vegna jarðganga á milli lands og Vestmannaeyja. Nýlega lauk gagnasöfnun svo hægt verði að ráðast í heildstætt fýsileika- og kostnaðarmat á verkefninu.
Greint er frá undirritun viljayfirlýsingarinnar á vef Stjórnarráðsins og þar segir að markmiðið sé að skapa grundvöll fyrir áframhaldandi rannsóknir og greiningar í tengslum við verkefnið.
Viljayfirlýsingin kveður á um að Eyjagöng ehf. beri ábyrgð á og fjármagni heildstæðar fýsileikarannsóknir sem taki til jarðfræðilegra og tæknilegra forsenda, umhverfisþátta, umferðarspár og fjárhagslegrar uppbyggingar verkefnisins.
Ríkið mun styðja við undirbúninginn með miðlun gagna og greininga, ráðgjöf um leyfismál og samvinnu um tengingu við vegakerfi landsins.
„Það er ánægjulegt að heimamenn í Eyjum hafi tekið frumkvæði að því að fjármagna og leiða svo umfangsmiklar rannsóknir. Það er mikilvægt að ríkið greiði götu verkefnisins á þessu stigi og það gerum við með faglegu samstarfi, miðlun gagna og ráðgjöf,“ er haft eftir Eyjólfi Ármannssyni innviðaráðherra.
Stefna á að hægt verði að keyra til Vestmannaeyja eftir tíu ár
Kjarnaboranir í Eyjum hófust síðastliðið vor en bæði var borað í Vestmannaeyjum sem og suður af Krossi á Landeyjasandi. Hluthafar í Eyjagöngum eru sveitarfélög auk ýmissa fyrirtækja og sagði framkvæmdastjóri Eyjaganga þá að mat félagsins væri að eftir tíu ár væri hægt að keyra á milli lands og Eyja.
„Þá værum við að fara í rannsóknarferli núna í tvö til þrjú ár og svo fjármögnunarfasa á seinni hluta þess tíma samhliða. Síðan myndum við fara í borun og framkvæmdir sem myndu taka fjögur til fimm ár frá báðum endum. Í kjölfarið þá þyrfti að steypa göngin þannig að þetta yrði í heildina um tíu ár,“ segir Haraldur að lokum.
Verkefnið um jarðgöng til Vestmannaeyja er ekki lengur aðeins hugmynd á teikniborðinu. Með tilkomu nýrra hluthafa á borð við Landsbankann og N1 nálgast Eyjagöng nú fjárhagslegt markmið sitt hratt, á sama tíma og undirbúningur jarðgrunnsrannsókna fer af stað í lok apríl.