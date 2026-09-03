Innlent

Loka fyrir um­ferð vegna bilunar í um­ferðar­ljósum

Eiður Þór Árnason skrifar
Truflanir eru við Nýbýlaveg.
Truflanir eru við Nýbýlaveg. Vísir/Vilhelm

Búið er að loka fyrir umferð á Breiðholtsbrú til austurs og vesturs vegna bilunar í umferðarljósum. Einnig er lokað frá Reykjanesbraut upp á Breiðholtsbrú í norðurátt að miðbæ og af Breiðholtsbraut í suðurátt til Hafnarfjarðar. Einnig er lokað frá Dalvegi inn á Nýbýlaveg.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Vegagerðinni og eru umferðarljósin sögð óvirk. Unnið sé að viðgerð en ekki ljóst hversu langan tíma hún muni taka. Vegagerðin biður ökumenn um að sýna aðgát á svæðinu við þessar aðstæður. Áður hafði verið greint frá því að bilunin væri að valda umferðartöfum.

Fréttin er í vinnslu.

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