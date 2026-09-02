Innlent

Eig­endur Santé neita sök

Birgir Olgeirsson skrifar
Elías Blöndal Guðjónsson, framkvæmdastjóri Sante, og Arnar Sigurðsson, eigandi Sante.
Elías Blöndal Guðjónsson, framkvæmdastjóri Sante, og Arnar Sigurðsson, eigandi Sante. Vísir/Vilhelm

Eigendur netverslunarinnar Santé neita báðir sök í máli þar sem þeir eru ákærðir fyrir brot á áfengislögum og peningaþvætti. Málið var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag.

Arnar Sigurðsson og Elías Blöndal Guðjónsson eru ákærðir fyrir að hafa borið ábyrgð á sölu áfengis án þess að félög þeirra hefðu leyfi til smásölu áfengis hér á landi.

Ákæran snýr að sölu á einni rauðvínsflösku og einni rútu af bjór 14. ágúst í fyrra. Vörurnar kostuðu samanlagt 9.010 krónur.

Þeim er einnig gefið að sök að hafa aflað franska félaginu SanteWines SAS ávinnings af brotunum og nýtt fjármunina í þágu rekstrar félagsins. Á þeirri háttsemi er ákæran fyrir peningaþvætti byggð.

Aðspurður um afstöðu þeirra til ákærunnar segir Arnar þá báða neita sök. Hann segir atvinnufrelsi varið af stjórnarskrá og telur rétt neytenda til frjálsra viðskipta yfir landamæri tryggðan með EES samningnum.

„Augljóslega eru hagsmunir neytenda af lægra vöruverði gegn hagsmunum þeirra sem hafa hag af háu vöruverði eins og það birtist ef verð eru skoðuð,“ segir Arnar við Vísi. 

Vísir greindi frá ákærunni í ágúst. Þar kom fram að um væri að ræða aðra ákæruna vegna netverslunar með áfengi hér á landi.

Netverslun með áfengi Dómsmál

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