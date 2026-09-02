Eigendur Santé neita sök Birgir Olgeirsson skrifar 2. september 2026 14:31 Elías Blöndal Guðjónsson, framkvæmdastjóri Sante, og Arnar Sigurðsson, eigandi Sante. Vísir/Vilhelm Eigendur netverslunarinnar Santé neita báðir sök í máli þar sem þeir eru ákærðir fyrir brot á áfengislögum og peningaþvætti. Málið var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Arnar Sigurðsson og Elías Blöndal Guðjónsson eru ákærðir fyrir að hafa borið ábyrgð á sölu áfengis án þess að félög þeirra hefðu leyfi til smásölu áfengis hér á landi. Ákæran snýr að sölu á einni rauðvínsflösku og einni rútu af bjór 14. ágúst í fyrra. Vörurnar kostuðu samanlagt 9.010 krónur. Þeim er einnig gefið að sök að hafa aflað franska félaginu SanteWines SAS ávinnings af brotunum og nýtt fjármunina í þágu rekstrar félagsins. Á þeirri háttsemi er ákæran fyrir peningaþvætti byggð. Aðspurður um afstöðu þeirra til ákærunnar segir Arnar þá báða neita sök. Hann segir atvinnufrelsi varið af stjórnarskrá og telur rétt neytenda til frjálsra viðskipta yfir landamæri tryggðan með EES samningnum. „Augljóslega eru hagsmunir neytenda af lægra vöruverði gegn hagsmunum þeirra sem hafa hag af háu vöruverði eins og það birtist ef verð eru skoðuð,“ segir Arnar við Vísi. Vísir greindi frá ákærunni í ágúst. Þar kom fram að um væri að ræða aðra ákæruna vegna netverslunar með áfengi hér á landi. Netverslun með áfengi Dómsmál Mest lesið Líklega á yfir tvö hundruð kílómetra hraða Innlent Stúlkan frá Írlandi en búsett hér á landi Innlent Sex svín drápust eftir annað innbrot Innlent Vinnuframlag Skúla Tómasar afþakkað Innlent „Þetta er smjörklípa“ Innlent Skoða að stefna Íslandi vegna bókunar 35 Innlent „Óharðnaðir unglingar sem kunna ekkert á lífið“ Innlent Skúli Tómas ekki sloppinn eftir allt saman Innlent Enginn handtekinn vegna hótana í garð Þorgerðar Innlent Tveir á slysadeild í kjölfar bruna á hóteli í miðbænum Innlent Fleiri fréttir Talsvert tjón og týndar tennur Eigendur Santé neita sök Samfélagið syrgir ungmennin sem létust Sex svín drápust eftir annað innbrot „Þetta er smjörklípa“ Minningarstundir og ESA undirbýr dómsmál Stúlkan frá Írlandi en búsett hér á landi Skoða að stefna Íslandi vegna bókunar 35 Aðild að ESB hafi aldrei verið markmið í sjálfu sér Einn grunaður um íkveikju á Center Hotel Skjaldbreið Bruninn mikið áfall og tjónið líklega verulegt í versluninni Um þriðjungur þjóðarinnar horfði á síðasta fréttatímann Flúði hótelherbergið vegna brunans og gleymdi tönnunum Vinnuframlag Skúla Tómasar afþakkað Eldri borgarar fái sanngjarnari tekjur þrátt fyrir aukin gjöld Gestir fluttir á önnur hótel vegna skemmda eftir brunann Enginn handtekinn vegna hótana í garð Þorgerðar Lægð nálgast og hviður geta orðið bílum skeinuhættar Líklega á yfir tvö hundruð kílómetra hraða „Hér var enginn glæpur og ekki heldur gáleysi“ Tveir á slysadeild í kjölfar bruna á hóteli í miðbænum Tvær líkamsárásir í miðbæ í nótt Hálft ár fyrir ræktun á þriðja hundrað kannabisplantna Kynna úrræði sem eigi að liðka fyrir kjarasamningum „Óharðnaðir unglingar sem kunna ekkert á lífið“ Allir níu áfram í haldi Mátti ekki gefa blóð í gær en gerði það í dag Staðan hafi ekki verið betri á þessari öld Halla verður viðstödd útför Haraldar Ætli að leggja áherslu á bókun 35 Sjá meira