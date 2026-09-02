Samfélagið syrgir ungmennin sem létust Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar 2. september 2026 14:02 Minningarstundir verða haldnar í dag íLágfellskirkju og Háteigskirkju vegna ungmennanna sem létust í umferðarslysi aðfararnótt mánudags. Vísir Minningarstundir verða haldnar í dag í Lágafells- og Háteigskirkju vegna ungmenna sem létust í bílslysinu við Krýsuvíkurveg. Prófastur segir mikilvægt að halda vel utan um hvort annað á svo erfiðum tímum. Fjölmargir eigi um sárt að binda. Hans Guðberg Alfreðsson, prófastur í Kjalarnesprófastsdæmi, segir mikilvægt að samfélagið haldi þétt utan um unga fólkið og fjölskyldur þeirra sem létust í bílslysinu við Krýsuvíkurveg. Minningar- og bænastundir verða haldnar í Lágafellskirkju og Háteigskirkju í dag. „Við erum, eins og allir aðrir, harmi slegin og okkar er að halda eins vel utan um fólkið okkar og sérstaklega unga fólkið okkar og við getum,“ segir Hans Guðberg. Snertir fjölmarga Minningar- og bænastund verður í Lágafellskirkju klukkan 17:30 og önnur í Háteigskirkju klukkan 18. „Þessar minningar- og bænastundir eru til þess að við getum komið saman og haldið utan um hvert annað. Þetta snertir fjölmarga,“ segir Hans. Ganga veg sorgarinnar með fjölskyldunum Hans segir hlutverk kirkjunnar nú vera að styðja við fjölskyldurnar og unga fólkið sem glímir við sorg og áfall vegna slyssins. „Okkar er að ganga veg sorgarinnar með þessum fjölskyldum og þessu unga fólki sem hefur upplifað svona sáran missi og mikið áfall.“ Hann segir slíkan harm jafnframt geta vakið upp erfiðar minningar og eldri sár hjá fólki. „Við vitum að þetta getur vissulega ýtt upp gömlum sárum. Við eigum það sameiginlegt að það er best fyrir okkur að halda utan um hvert annað og gera það eins vel og fallega og okkur er framast unnt.“ „Skiptir miklu máli að koma saman“ Mikið hefur verið rætt um slysið undanfarna daga og ýmsar sögusagnir farið á kreik. Hans segir mikilvægast á þessari stundu að fólk hlúi hvert að öðru. „Það er fyrst og síðast að halda utan um hvert annað og hlúa hvert að öðru.“ Hann segir samveru geta skipt miklu þegar samfélag verður fyrir svo þungu áfalli. „Það er gott að koma saman og það skiptir miklu máli að finna styrkinn í hvort öðru, þennan faðm sem kirkjan vissulega getur verið og við öll sem samfélag. Þetta snertir stór samfélög og stóra hópa,“ segir Hans Guðberg. Þrír létust í banaslysi á Krýsuvíkurvegi Lögreglan Trúmál Mest lesið Líklega á yfir tvö hundruð kílómetra hraða Innlent Stúlkan frá Írlandi en búsett hér á landi Innlent Sex svín drápust eftir annað innbrot Innlent Vinnuframlag Skúla Tómasar afþakkað Innlent „Þetta er smjörklípa“ Innlent Skoða að stefna Íslandi vegna bókunar 35 Innlent „Óharðnaðir unglingar sem kunna ekkert á lífið“ Innlent Skúli Tómas ekki sloppinn eftir allt saman Innlent Enginn handtekinn vegna hótana í garð Þorgerðar Innlent Tveir á slysadeild í kjölfar bruna á hóteli í miðbænum Innlent Fleiri fréttir Talsvert tjón og týndar tennur Eigendur Santé neita sök Samfélagið syrgir ungmennin sem létust Sex svín drápust eftir annað innbrot „Þetta er smjörklípa“ Minningarstundir og ESA undirbýr dómsmál Stúlkan frá Írlandi en búsett hér á landi Skoða að stefna Íslandi vegna bókunar 35 Aðild að ESB hafi aldrei verið markmið í sjálfu sér Einn grunaður um íkveikju á Center Hotel Skjaldbreið Bruninn mikið áfall og tjónið líklega verulegt í versluninni Um þriðjungur þjóðarinnar horfði á síðasta fréttatímann Flúði hótelherbergið vegna brunans og gleymdi tönnunum Vinnuframlag Skúla Tómasar afþakkað Eldri borgarar fái sanngjarnari tekjur þrátt fyrir aukin gjöld Gestir fluttir á önnur hótel vegna skemmda eftir brunann Enginn handtekinn vegna hótana í garð Þorgerðar Lægð nálgast og hviður geta orðið bílum skeinuhættar Líklega á yfir tvö hundruð kílómetra hraða „Hér var enginn glæpur og ekki heldur gáleysi“ Tveir á slysadeild í kjölfar bruna á hóteli í miðbænum Tvær líkamsárásir í miðbæ í nótt Hálft ár fyrir ræktun á þriðja hundrað kannabisplantna Kynna úrræði sem eigi að liðka fyrir kjarasamningum „Óharðnaðir unglingar sem kunna ekkert á lífið“ Allir níu áfram í haldi Mátti ekki gefa blóð í gær en gerði það í dag Staðan hafi ekki verið betri á þessari öld Halla verður viðstödd útför Haraldar Ætli að leggja áherslu á bókun 35 Sjá meira