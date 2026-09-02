Innlent

Sam­fé­lagið syrgir ung­mennin sem létust

Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar
Minningarstundir verða haldnar í dag íLágfellskirkju og Háteigskirkju vegna ungmennanna sem létust í umferðarslysi aðfararnótt mánudags.
Minningarstundir verða haldnar í dag íLágfellskirkju og Háteigskirkju vegna ungmennanna sem létust í umferðarslysi aðfararnótt mánudags. Vísir

Minningarstundir verða haldnar í dag í Lágafells- og Háteigskirkju vegna ungmenna sem létust í bílslysinu við Krýsuvíkurveg. Prófastur segir mikilvægt að halda vel utan um hvort annað á svo erfiðum tímum. Fjölmargir eigi um sárt að binda.

Hans Guðberg Alfreðsson, prófastur í Kjalarnesprófastsdæmi, segir mikilvægt að samfélagið haldi þétt utan um unga fólkið og fjölskyldur þeirra sem létust í bílslysinu við Krýsuvíkurveg. Minningar- og bænastundir verða haldnar í Lágafellskirkju og Háteigskirkju í dag.

„Við erum, eins og allir aðrir, harmi slegin og okkar er að halda eins vel utan um fólkið okkar og sérstaklega unga fólkið okkar og við getum,“ segir Hans Guðberg.

Snertir fjölmarga

Minningar- og bænastund verður í Lágafellskirkju klukkan 17:30 og önnur í Háteigskirkju klukkan 18.

„Þessar minningar- og bænastundir eru til þess að við getum komið saman og haldið utan um hvert annað. Þetta snertir  fjölmarga,“ segir Hans.

Ganga veg sorgarinnar með fjölskyldunum

Hans segir hlutverk kirkjunnar nú vera að styðja við fjölskyldurnar og unga fólkið sem glímir við sorg og áfall vegna slyssins.

„Okkar er að ganga veg sorgarinnar með þessum fjölskyldum og þessu unga fólki sem hefur upplifað svona sáran missi og mikið áfall.“

Hann segir slíkan harm jafnframt geta vakið upp erfiðar minningar og eldri sár hjá fólki.

„Við vitum að þetta getur vissulega ýtt upp gömlum sárum. Við eigum það sameiginlegt að það er best fyrir okkur að halda utan um hvert annað og gera það eins vel og fallega og okkur er framast unnt.“

„Skiptir miklu máli að koma saman“

Mikið hefur verið rætt um slysið undanfarna daga og ýmsar sögusagnir farið á kreik. Hans segir mikilvægast á þessari stundu að fólk hlúi hvert að öðru.

„Það er fyrst og síðast að halda utan um hvert annað og hlúa hvert að öðru.“

Hann segir samveru geta skipt miklu þegar samfélag verður fyrir svo þungu áfalli.

„Það er gott að koma saman og það skiptir miklu máli að finna styrkinn í hvort öðru, þennan faðm sem kirkjan vissulega getur verið og við öll sem samfélag. Þetta snertir stór samfélög og stóra hópa,“ segir Hans Guðberg.

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