Samskiptastjóri ESA segir mögulegt að Íslandi verði stefnt fyrir EFTA-dómstólinn vegna þess að bókun 35 við EES-samninginn hefur ekki verið innleidd hér á landi. ESA meti næstu skref í málinu en hafi ekki tekið ákvörðun. Nýliðin þjóðaratkvæðaatkvæðagreiðsla hafi ekki áhrif á ákvarðanir ESA.
Eftirlitsstofnun EFTA, (ESA), heldur áfram að meta hvort Ísland uppfylli skuldbindingar sínar samkvæmt EES-samningnum vegna bókunar 35 og útilokar ekki að vísa málinu til EFTA-dómstólsins. ESA segir niðurstöðu nýlegrar þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi ekki hafa áhrif á lagalegt mat stofnunarinnar.
Jarle Hetland samskiptastjóri EFTA bendir á að samningsbrotamálsmeðferð gegn Íslandi vegna bókunar 35 hafi farið fram árið 2017 og íslenskum stjórnvöldum hafi verið sent rökstutt álit árið 2020.
„ESA heldur áfram að meta hvort Ísland uppfylli skuldbindingar sínar samkvæmt EES-samningnum, þar á meðal samkvæmt bókun 35,“ segir í svari Jarle Hetland samskiptastjóra Efta.
Hann tekur þó ekki af skarið um hvort málinu verði stefnt fyrir EFTA-dómstólinn.
„Þótt málshöfðun fyrir EFTA-dómstólnum sé eitt þeirra úrræða sem ESA hefur yfir að ráða tjáir stofnunin sig ekki, umfram það sem þegar hefur verið gert opinbert, um yfirstandandi mat eða hugsanlegar ákvarðanir um næstu skref málsmeðferðarinnar.“
Fréttastofa spurði ESA hvort niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar, þar sem meirihluti kjósenda sagði nei við því, að aðildarviðræður við Evrópusambandið yrði hafnar á ný, hefði orðið til þess að stofnunin endurskoðaði, frestaði eða breytti mögulegum aðgerðum gegn Íslandi.
Jarle Hetland segir svo ekki vera og undirstrikar að ákvarðanir stofnunarinnar byggist á lagalegum sjónarmiðum en ekki pólitískri þróun.
„Skuldbindingar samkvæmt EES-samningnum, þar á meðal þær sem tengjast bókun 35, eru bindandi fyrir öll EFTA-ríkin sem eiga aðild að EES. Hlutverk ESA er að hafa eftirlit með og framfylgja því að staðið sé við þær skuldbindingar sem leiða af EES-samningnum. Ákvarðanir okkar eru óháðar pólitískri þróun í einstökum ríkjum og byggjast á lagalegum sjónarmiðum og staðreyndum. Að mati ESA eru skuldbindingar samkvæmt EES-samningnum, þar á meðal þær sem varða bókun 35, áfram bindandi fyrir Ísland óháð niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar,“ segir hann.
Hann segir tilgang bókunar 35 vera að tryggja skilvirka framkvæmd EES-réttar og standa vörð um réttindi einstaklinga og fyrirtækja samkvæmt EES-samningnum.
„Með öðrum orðum á hún að tryggja að réttindi sem veitt eru samkvæmt EES-rétti verði ekki látin víkja fyrir landslögum sem stangast á við þau,“ segir hann.“
ESA gefur ekki upp hvenær ákvörðun gæti legið fyrir um hvort málinu verði vísað til EFTA-dómstólsins. Stofnunin haldi áfram að meta málið samkvæmt hefðbundinni málsmeðferð og muni tilkynna um formlegar ákvarðanir þegar þær liggja fyrir.
„Ákvörðun um næstu skref málsmeðferðarinnar verður tilkynnt þegar hún liggur fyrir,“ segir hann að lokum.