Innlent

Tals­vert tjón og týndar tennur

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Töluvert tjón varð í versluninni Andrá.
Töluvert tjón varð í versluninni Andrá. Vísir

Eldur kviknaði í kjallara að Laugavegi 16 þar sem Hótel Skjaldbreið og verslunin Andrá eru til húsa. Einn var handtekinn grunaður um íkveikju og ljóst er að tjónið er verulegt.

Sextíu hótelgestir þurftu að yfirgefa svæðið þegar eldurinn kom upp og voru tveir fluttir á slysadeild. Í myndbandinu hér að neðan er rætt við hótelstjórann Kristófer Oliversson sem lýsir því hvernig aðstæður voru í nótt. 

Töluvert tjón var einnig í versluninni Andrá en í viðtalinu segjast eigendur verslunarinnar að áfallið sé mikið. Bandaríkjamaður sem gisti á hótelinu lýsir því hvernig reykjalyktin sveið. Hann þurfti að hraða sér út með slíkum hætti að hann gleymdi tönnunum sínum í reykfylltu herberginu.

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