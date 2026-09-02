Talsvert tjón og týndar tennur Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 2. september 2026 15:07 Töluvert tjón varð í versluninni Andrá. Vísir Eldur kviknaði í kjallara að Laugavegi 16 þar sem Hótel Skjaldbreið og verslunin Andrá eru til húsa. Einn var handtekinn grunaður um íkveikju og ljóst er að tjónið er verulegt. Sextíu hótelgestir þurftu að yfirgefa svæðið þegar eldurinn kom upp og voru tveir fluttir á slysadeild. Í myndbandinu hér að neðan er rætt við hótelstjórann Kristófer Oliversson sem lýsir því hvernig aðstæður voru í nótt. Töluvert tjón var einnig í versluninni Andrá en í viðtalinu segjast eigendur verslunarinnar að áfallið sé mikið. Bandaríkjamaður sem gisti á hótelinu lýsir því hvernig reykjalyktin sveið. Hann þurfti að hraða sér út með slíkum hætti að hann gleymdi tönnunum sínum í reykfylltu herberginu. Reykjavík Slökkvilið Ferðaþjónusta Tengdar fréttir Einn grunaður um íkveikju á Center Hotel Skjaldbreið Einn er grunaður um íkveikju á Center Hotel Skjaldbreið á Laugarvegi 16 í nótt. Guðmundur Páll Jónsson, lögreglufulltrúi hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir hann hafa verið handtekinn um klukkan fimm í nótt en slökkvistarf var í gangi til um klukkan fjögur. 2. september 2026 10:35 Bruninn mikið áfall og tjónið líklega verulegt í versluninni Eva Katrín Baldursdóttir og Steinunn Hrólfsdóttir voru vaktar í nótt við það að viðvörunarkerfið í verslun þeirra, Andrá, var farið í gang. Eldur var í kjallara hótels í sama húsnæði og töluverður reykur í versluninni sem er full af nýjum vörum fyrir haustið. Þær segja þetta mikið áfall og tjónið líklega verulegt. 2. september 2026 10:22 Gestir fluttir á önnur hótel vegna skemmda eftir brunann Kristófer Oliversson, forstjóri Center Hotel, segir tjónið verulegt á Hótel Skjaldbreið, hóteli þeirra í miðbænum, þar sem kom upp bruni í nótt. Hann segir um 60 gesti hafa verið flutta á önnur hótel í nótt. Tveir gestir voru fluttir á slysadeild vegna gruns um reykeitrun. 2. september 2026 08:40 Tveir á slysadeild í kjölfar bruna á hóteli í miðbænum Karlmaður var handtekinn í nótt eftir að bruni kom upp í kjallara á Hótel Skjaldbreiður á Laugavegi 16 í miðbæ Reykjavíkur. Tveir voru fluttir á slysadeild vegna gruns um reykeitrun. 2. september 2026 06:10 Mest lesið Líklega á yfir tvö hundruð kílómetra hraða Innlent Stúlkan frá Írlandi en búsett hér á landi Innlent Sex svín drápust eftir annað innbrot Innlent Vinnuframlag Skúla Tómasar afþakkað Innlent „Þetta er smjörklípa“ Innlent Skoða að stefna Íslandi vegna bókunar 35 Innlent „Óharðnaðir unglingar sem kunna ekkert á lífið“ Innlent Skúli Tómas ekki sloppinn eftir allt saman Innlent Enginn handtekinn vegna hótana í garð Þorgerðar Innlent Tveir á slysadeild í kjölfar bruna á hóteli í miðbænum Innlent Fleiri fréttir Eigendur Santé neita sök Samfélagið syrgir ungmennin sem létust Sex svín drápust eftir annað innbrot „Þetta er smjörklípa“ Minningarstundir og ESA undirbýr dómsmál Stúlkan frá Írlandi en búsett hér á landi Skoða að stefna Íslandi vegna bókunar 35 Aðild að ESB hafi aldrei verið markmið í sjálfu sér Einn grunaður um íkveikju á Center Hotel Skjaldbreið Bruninn mikið áfall og tjónið líklega verulegt í versluninni Um þriðjungur þjóðarinnar horfði á síðasta fréttatímann Flúði hótelherbergið vegna brunans og gleymdi tönnunum Vinnuframlag Skúla Tómasar afþakkað Eldri borgarar fái sanngjarnari tekjur þrátt fyrir aukin gjöld Gestir fluttir á önnur hótel vegna skemmda eftir brunann Enginn handtekinn vegna hótana í garð Þorgerðar Lægð nálgast og hviður geta orðið bílum skeinuhættar Líklega á yfir tvö hundruð kílómetra hraða „Hér var enginn glæpur og ekki heldur gáleysi“ Tveir á slysadeild í kjölfar bruna á hóteli í miðbænum Tvær líkamsárásir í miðbæ í nótt Hálft ár fyrir ræktun á þriðja hundrað kannabisplantna Kynna úrræði sem eigi að liðka fyrir kjarasamningum „Óharðnaðir unglingar sem kunna ekkert á lífið“ Allir níu áfram í haldi Mátti ekki gefa blóð í gær en gerði það í dag Staðan hafi ekki verið betri á þessari öld Halla verður viðstödd útför Haraldar Ætli að leggja áherslu á bókun 35 Viðreisn tapar fylgi Sjá meira