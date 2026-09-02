Innlent

Rúmur helmingur flug­mannanna hafi sofnað við störf

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Jón Þór Þorvaldsson formaður FÍA kaus að tjá sig ekki um niðurstöður könnunarinnar.
Jón Þór Þorvaldsson formaður FÍA kaus að tjá sig ekki um niðurstöður könnunarinnar. Vísir/Vilhelm

286 flugmenn sem tóku þátt í þreytukönnun Félags íslenskra atvinnuflugmanna sögðust hafa sofnað óviljandi við störf í sumar. FÍA telur að öryggishætta sé orðin hluti af daglegum rekstri Icelandair.

Rúv greinir frá niðurstöðum könnunarinnar og segja þær merktar sem trúnaðarmál. FÍA lét framkvæma könnunina í fyrri hluta ágúst. 508 flugmenn tóku könnunina sem samsvarar um áttatíu prósentum félagsmanna.

56 prósent þeirra sögðust hafa sofnað óviljandi, þar á meðal örsvefn, við störf um borð flugvélarinnar á þriggja mánaða tímabili í sumar. Þriðjungur þeirra sagðist hafa sofnað oftar en einu sinni.

Þeir sem starfa við flug á Boeing 737-þotum fundu helst fyrir þreytu.

Flugmennirnir töldu flestir að vinnuálag og vaktafyrirkomulag væri ósjálfbært með tilliti til þreytu. Þá fannst þriðjungi flugmannanna erfitt að taka sig af flugi jafnvel þótt reglurnar segðu að taka eigi sig af flugi þar sem þreyta gæti stefnt flugöryggi í hættu.

Í samantekt könnunarinnar segir FÍA að óviðunandi öryggisáhætta sé orðin hluti af daglegum rekstri Icelandair.

Fréttastofa hafði samband við Jón Þór Þorvaldsson, formann stjórnar FÍA, sem kaus að tjá sig ekki um gögnin.

Félagið hafi skilað gögnunum til Icelandair og verður farið yfir þau í sameiningu. Hann mun því bíða með að tjá sig þar til þeirri vinnu er lokið.

Flug Icelandair

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