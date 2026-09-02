Rúmur helmingur flugmannanna hafi sofnað við störf Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 2. september 2026 19:02 Jón Þór Þorvaldsson formaður FÍA kaus að tjá sig ekki um niðurstöður könnunarinnar. Vísir/Vilhelm 286 flugmenn sem tóku þátt í þreytukönnun Félags íslenskra atvinnuflugmanna sögðust hafa sofnað óviljandi við störf í sumar. FÍA telur að öryggishætta sé orðin hluti af daglegum rekstri Icelandair. Rúv greinir frá niðurstöðum könnunarinnar og segja þær merktar sem trúnaðarmál. FÍA lét framkvæma könnunina í fyrri hluta ágúst. 508 flugmenn tóku könnunina sem samsvarar um áttatíu prósentum félagsmanna. 56 prósent þeirra sögðust hafa sofnað óviljandi, þar á meðal örsvefn, við störf um borð flugvélarinnar á þriggja mánaða tímabili í sumar. Þriðjungur þeirra sagðist hafa sofnað oftar en einu sinni. Þeir sem starfa við flug á Boeing 737-þotum fundu helst fyrir þreytu. Flugmennirnir töldu flestir að vinnuálag og vaktafyrirkomulag væri ósjálfbært með tilliti til þreytu. Þá fannst þriðjungi flugmannanna erfitt að taka sig af flugi jafnvel þótt reglurnar segðu að taka eigi sig af flugi þar sem þreyta gæti stefnt flugöryggi í hættu. Í samantekt könnunarinnar segir FÍA að óviðunandi öryggisáhætta sé orðin hluti af daglegum rekstri Icelandair. Fréttastofa hafði samband við Jón Þór Þorvaldsson, formann stjórnar FÍA, sem kaus að tjá sig ekki um gögnin. Félagið hafi skilað gögnunum til Icelandair og verður farið yfir þau í sameiningu. Hann mun því bíða með að tjá sig þar til þeirri vinnu er lokið. Flug Icelandair Mest lesið Líklega á yfir tvö hundruð kílómetra hraða Innlent Stúlkan frá Írlandi en búsett hér á landi Innlent Sex svín drápust eftir annað innbrot Innlent Vinnuframlag Skúla Tómasar afþakkað Innlent „Þetta er smjörklípa“ Innlent Skoða að stefna Íslandi vegna bókunar 35 Innlent „Óharðnaðir unglingar sem kunna ekkert á lífið“ Innlent Stytta gjaldskyldu og opna bílahús allan sólarhringinn Innlent Rúvarar verði einir eftir í Efstaleitinu Innlent Skúli Tómas ekki sloppinn eftir allt saman Innlent Fleiri fréttir Bændum brugðið og skoði frekari öryggisbúnað Segir skattahækkun á baðlón bíta fastast á landsbyggðinni Rúmur helmingur flugmannanna hafi sofnað við störf Svona voru aðstæður við svínabú Stjörnugríss Stytta gjaldskyldu og opna bílahús allan sólarhringinn Sonur þingmannsins í áframhaldandi gæsluvarðhald Rúvarar verði einir eftir í Efstaleitinu Stefnan tengist ekki þjóðaratkvæðagreiðslu Talsvert tjón og týndar tennur Eigendur Santé neita sök Samfélagið syrgir ungmennin sem létust Sex svín drápust eftir annað innbrot „Þetta er smjörklípa“ Minningarstundir og ESA undirbýr dómsmál Stúlkan frá Írlandi en búsett hér á landi Skoða að stefna Íslandi vegna bókunar 35 Aðild að ESB hafi aldrei verið markmið í sjálfu sér Einn grunaður um íkveikju á Center Hotel Skjaldbreið Bruninn mikið áfall og tjónið líklega verulegt í versluninni Um þriðjungur þjóðarinnar horfði á síðasta fréttatímann Flúði hótelherbergið vegna brunans og gleymdi tönnunum Vinnuframlag Skúla Tómasar afþakkað Eldri borgarar fái sanngjarnari tekjur þrátt fyrir aukin gjöld Gestir fluttir á önnur hótel vegna skemmda eftir brunann Enginn handtekinn vegna hótana í garð Þorgerðar Lægð nálgast og hviður geta orðið bílum skeinuhættar Líklega á yfir tvö hundruð kílómetra hraða „Hér var enginn glæpur og ekki heldur gáleysi“ Tveir á slysadeild í kjölfar bruna á hóteli í miðbænum Tvær líkamsárásir í miðbæ í nótt Sjá meira