Karlmaðurinn sem grunaður er um að hafa banað föður sínum hefur verið úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til 29. september á grundvelli almannahagsmuna. Hinn látni var eiginmaður þingmanns.
Þetta staðfesti E. Agnes Kristínardóttir, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við fréttastofu. Rúv greindi fyrst frá. Rannsókn málsins miði vel.
„Það er ágætis framvinda í þessu,“ segir hún.
Nú sé beðið eftir niðurstöðu úr lífssýnarannsókn sem er núna á borði sænsku lögreglunnar auk annarra gagna. Aðspurð hvort einhver vopn hafi verið notuð neitar Agnes að tjá sig um það.
Hinn látni var eiginmaður Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur, þingmanns Flokks fólksins. Eldri sonur þeirra er sá sem er í haldi, grunaður um að hafa ráðið föður sínum bana.
Lilja Rafney greindi sjálf frá andláti eiginmannsins sem hét Hilmar Oddur Gunnarsson og var 72 ára að aldri. Hann hafði glímt við veikindi síðustu árin eftir hjartaáfall og heilablóðfall.