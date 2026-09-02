Reykjavíkurborg hyggst segja upp leigusamningum eftir að miðstöðvar borgarinnar og frístundamiðstöðvar voru lagðar niður. Þar á meðal er leigusamningur þeirra í húsnæði Ríkisútvarpsins við Efstaleiti.
86 starfsmönnum Reykjavíkurborgar var sagt upp þegar Reykjavíkurborg réðist í skipulagsbreytingar og lokaði fjórum miðstöðvum sínum auk sex frístundamiðstöðva. Miðstöðvarnar voru Vesturmiðstöð, Norðurmiðstöð, Austurmiðstöð og Suðurmiðstöð. Frístundamiðstöðvarnar voru Brúin, Kringlumýri, Miðberg, Tjörnin, Keðjan og Virknihús.
Þá var alþjóðateymið lagt niður. Í tillögunni sem lögð var fyrir borgarráð segir að breytingarnar hafi verið til að draga úr kostnaði við yfirbyggingu og nýta fjármuni borgarinnar betur. Í greinargerð skjalsins segir að breytingarnar feli í sér að 62,3 stöðugildi voru lögð niður, 32 stöðugildi tóku breytingum og 23 starfsmenn voru færðir til í starfi.
„Breytingarnar hafa jafnframt áhrif á nýtingu borgarinnar á húsnæði. Gert er ráð fyrir að leigusamningum vegna húsnæðis að Efstaleiti 1, Borgartúni 6, Álfabakka 10 og Þönglabakka 4 verði sagt upp,“ segir í greinargerðinni.
„Við mat á hagræðingu vegna húsnæðis verður tekið tillit til kostnaðar sem kann að falla til vegna flutninga og breyttrar húsnæðisnotkunar, þar á meðal mögulegs aukins leigukostnaðar á nýjum starfsstöðvum.“
Fjárhagsleg heildaráhrif breytinganna eru áætluð um níu hundruð milljónir króna. Þar sé einkum um að ræða áhrif vegna fækkunar stöðugilda, breytinga á stjórnskipulagi og lægri húsnæðiskostnaðar.
Markmiðið hafi þá ekki verið að færa þjónustuna fjær þeim sem nýta sér hana heldur „leiða saman sérfræðiþekkingu starfsfólks svo hún geti nýst betur í þjónustu við íbúa“.