Gjaldskyldutími á bílastæðum á P1 og P2 svæðum í Reykjavík verður styttur um eina klukkustund á kvöldin samkvæmt tillögu sem samþykkt var í umhverfis- og skipulagsráði í dag. Ráðið samþykkti jafnframt að bílahús borgarinnar verði opin allan sólarhringinn alla daga ársins.
Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins lögðu fram tillögu um að gjaldskyldu á P1 og P2 svæðum ljúki klukkan 20 í stað klukkan 21 alla daga.
Breytingin á að taka gildi 1. október og gilda út árið. Gjaldskylda verður því frá klukkan 9 til 20 á virkum dögum og frá klukkan 10 til 20 á laugardögum og sunnudögum.
Fulltrúar Samfylkingarinnar og Miðflokksins sátu hjá við afgreiðslu tillögunnar. Málinu var vísað til borgarráðs.
Meirihlutinn segir styttingu gjaldskyldutímans eiga að bæta aðgengi að miðborginni, styðja við mannlíf og auðvelda fólki að sækja verslanir, þjónustu og menningarviðburði á kvöldin.
Í bókun meirihlutans kemur fram að óformlegt samráð hafi þegar farið fram við íbúa og hagaðila um bílastæðamál og aðgengi að miðborginni.
Styttingin sé fyrsta skrefið í heildarendurskoðun gjaldskyldukerfis borgarinnar. Markmiðið sé að einfalda og samræma kerfið og laga það betur að þörfum íbúa, rekstraraðila og gesta miðborgarinnar.
Formlegt samráð verði haft við íbúa og rekstraraðila, meðal annars með könnun á reynslu þeirra og viðhorfum til gjaldskyldu og bílastæðamála. Áhrif styttingarinnar verða síðan metin í tengslum við endurskoðunina.
Á sama fundi samþykkti ráðið tillögu samgöngustjóra um að bílahús Bílastæðasjóðs Reykjavíkur verði opin allan sólarhringinn, alla daga ársins.
Jafnframt verður eftirlit, öryggisgæsla og þjónusta færð frá starfsstöð Bílastæðasjóðs til sérstaks þjónustuaðila.
Meirihlutinn segir breytinguna næsta skref í að bæta aðgengi, þjónustu og öryggi í bílahúsunum. Með því að færa vöktun og öryggisgæslu til sérhæfðs þjónustuaðila sé stefnt að skýrari ábyrgð, styttri viðbragðstíma og áreiðanlegri þjónustu allan sólarhringinn.
Undanfarin ár hefur þegar verið ráðist í breytingar á öryggisbúnaði bílahúsanna. Frá árinu 2019 hafa 1.705 LED-lampar verið settir upp, neyðarlýsing bætt og eftirlitsmyndavélum fjölgað auk þess sem eldri búnaður hefur verið endurnýjaður.
Meirihlutinn leggur áherslu á að gerðar verði skýrar kröfur um þjónustustig og viðbragðstíma og að reynsla og öryggistilfinning þeirra sem nota bílahúsin verði metin reglulega.
Samfylkingin gagnrýnir styttingu gjaldskyldutímans og telur að bíða hefði átt eftir heildarendurskoðun bílastæðamála og könnun meðal íbúa áður en ráðist væri í breytinguna.
Í bókun flokksins segir að greining Bílastæðasjóðs bendi til þess að breytingin geti dregið úr nýtingu bílahúsa, aukið hættu á ólöglegum lagningum og gert íbúum miðborgarinnar erfiðara að finna stæði við heimili sín á kvöldin.
Samfylkingin segir jafnframt að breytingin muni kosta borgina meira en 40 milljónir króna á þremur mánuðum vegna skiltabreytinga og tapaðra tekna. Flokkurinn telur nær að beina bílum í bílahús borgarinnar og nýta götustæði frekar í þágu íbúa og mannlífs.
Miðflokkurinn telur breytinguna hins vegar ekki ganga nógu langt. Fulltrúi flokksins vill að gjaldskyldu á P1 og P2 svæðum ljúki aftur klukkan 18, eins og áður en gjaldskyldutíminn var lengdur til klukkan 21.
Áheyrnarfulltrúi Vinstrisins gagnrýnir einnig vinnubrögðin og telur að fyrst hefði átt að eiga formlegt samtal við íbúa og hagaðila um mögulegar breytingar án þess að niðurstaðan væri ákveðin fyrirfram.
Samfylkingin tekur hins vegar jákvætt í sólarhringsopnun bílahúsa borgarinnar og segir það samræmast þeirri stefnu að beina meiri bílaumferð í bílahús og nýta þau betur.
Flokkurinn fagnar jafnframt endurbótum á lýsingu og myndavélakerfum en leggur áherslu á að við áframhaldandi breytingar verði tekið sérstaklega mið af öryggi og aðgengi þeirra hópa sem kunna að upplifa meira óöryggi í bílahúsum. Einnig þurfi að huga að þrifum, lýsingu, vöktun og mögulegri merkingu stæða fyrir ákveðna hópa.