Tekur aftur við tveimur mánuðum eftir að hafa hætt Valur Páll Eiríksson skrifar 3. september 2026 12:48 Queiroz hætti í sumar en er tekinn aftur við. Ezra Shaw - FIFA/FIFA via Getty Images Carlos Queiroz hefur verið endurráðinn sem þjálfari Gana tveimur mánuðum eftir að hafa sagt upp. Queiroz er 73 ára gamall og stýrði Gana í 32-liða úrslit á HM karla í fótbolta í sumar þar sem liðið féll úr keppni eftir 1-0 tap fyrir Kólumbíu. Hann tilkynnti í kjölfarið á samfélagsmiðlum að hann væri hættur með liðið. Ganíska knattspyrnusambandið hefur hins vegar átt við viðræðum við Queiroz sem tók við liðinu að nýju tveimur mánuðum eftir að hafa sagt upp. Queiroz hefur stýrt Íran, Portúgal og Egyptalandi á stórmótum og einnig verið landsliðsþjálfari Suður-Afríku, Kólumbíu og Katar. Hann var aðstoðarþjálfari Sir Alex Ferguson um nokkurra ára skeið snemma á þessari öld og var þá einnig aðalþjálfari Real Madrid til skamms tíma 2003 til 2004. Gana Mest lesið „Hvers konar spurning er þetta?“ Sport KSÍ kaupir pulsuna og búið er að koma henni fyrir á Laugardalsvelli Íslenski boltinn Klopp umbreytir starfinu Fótbolti Allir leikir stoppaðir fyrir Messi Fótbolti Lando Norris stofnar sitt eigið lið Formúla 1 Stjarnan spilar aftur í Miðgarði Íslenski boltinn Löng bönn, risa sektir og bannaðir frá nýliðavalinu Körfubolti Cecilía Rán tryggði Inter í Meistaradeildina Fótbolti Íhugar að hætta með argentínska landsliðinu eftir þungt bann Fótbolti Heims- og Ólympíumeistari lenti í árekstri og getur ekki æft Sport Fleiri fréttir Tekur aftur við tveimur mánuðum eftir að hafa hætt Tufegdzic bræður til Malmö Klopp umbreytir starfinu Íhugar að hætta með argentínska landsliðinu eftir þungt bann Allir leikir stoppaðir fyrir Messi Stjarnan spilar aftur í Miðgarði Frá Keflavík til Noregs Daníel Leó til dönsku meistaranna Banni Aubameyang með landsliðinu aflétt en hann hættir samt KSÍ kaupir pulsuna og búið er að koma henni fyrir á Laugardalsvelli Bayern lenti óvænt undir í fyrstu umferð bikarsins Elías Rafn hélt hreinu og kom Midtjylland á toppinn Cecilía Rán tryggði Inter í Meistaradeildina Arna og Fanney áfram í Evrópubikarnum Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir: ,,Hleyptum óþarfa stressi í leikinn” Guðni Eiríksson: ,,Við spilum fyrir þetta fólk og munum alltaf gera það” „Eins og þeir hafi bara engan áhuga á að vera þarna“ Liðin í enska boltanum eyddu meira en stærstu deildir Evrópu til saman Uppgjörið: FH-Apollon 0-1 | Evrópudraumur Hafnfirðinga heldur áfram Uppgjörið: Csíkszereda - Breiðablik 0-1 | Blikar áfram í Evrópu Draumurinn að rætast Liverpool fékk nýjan markvörð Allt teymi Heimis framlengir Brot Sveins Gísla það ljótt að ekki var hægt að endursýna Stóðst læknisskoðun og stakk svo af Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea Vatnhamar til Vejle Lækkaði launin til að upplifa drauminn Fengu þrjá á lokadegi Lögreglan hafði afskipti af Víkingum Sjá meira