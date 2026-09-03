Fótbolti

Tekur aftur við tveimur mánuðum eftir að hafa hætt

Valur Páll Eiríksson skrifar
Queiroz hætti í sumar en er tekinn aftur við.
Queiroz hætti í sumar en er tekinn aftur við. Ezra Shaw - FIFA/FIFA via Getty Images

Carlos Queiroz hefur verið endurráðinn sem þjálfari Gana tveimur mánuðum eftir að hafa sagt upp.

Queiroz er 73 ára gamall og stýrði Gana í 32-liða úrslit á HM karla í fótbolta í sumar þar sem liðið féll úr keppni eftir 1-0 tap fyrir Kólumbíu. Hann tilkynnti í kjölfarið á samfélagsmiðlum að hann væri hættur með liðið.

Ganíska knattspyrnusambandið hefur hins vegar átt við viðræðum við Queiroz sem tók við liðinu að nýju tveimur mánuðum eftir að hafa sagt upp.

Queiroz hefur stýrt Íran, Portúgal og Egyptalandi á stórmótum og einnig verið landsliðsþjálfari Suður-Afríku, Kólumbíu og Katar.

Hann var aðstoðarþjálfari Sir Alex Ferguson um nokkurra ára skeið snemma á þessari öld og var þá einnig aðalþjálfari Real Madrid til skamms tíma 2003 til 2004.

Gana

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