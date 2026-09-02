Innlent

Vinnu­fram­lag Skúla Tómasar af­þakkað

Árni Sæberg skrifar
Skúli Tómas starfar öllu jafna á Landspítalanum en hann mun ekki gera það á meðan mál hans er til meðferðar.
Skúli Tómas starfar öllu jafna á Landspítalanum en hann mun ekki gera það á meðan mál hans er til meðferðar. Vísir

Landspítalinn hefur afþakkað vinnuframlag Skúla Tómasar Gunnlaugssonar hjartalæknis á meðan mál hans er til meðferðar fyrir Héraðsdómi Reykjaness. Hann sætir ákæru fyrir manndráp og brot gegn lögum um heilbrigðisstarfsmenn.

Greint var frá því í gær að Landsréttur hefði síðastliðinn fimmtudag ógilt frávísunarúrskurð Héraðsdóms Reykjaness og gert dómstólnum að taka mál Skúla Tómasar til efnismeðferðar.

Eftir að ákærunni var vísað frá sneri Skúli Tómas aftur til starfa á Landspítalanum, þrátt fyrir að niðurstaða héraðsdóms hefði verið kærð til Landsréttar.

Héraðsdómur vísaði máli hans frá á þeim grundvelli að að Skúla Tómasi hefði þegar verið refsað fyrir meint brot með því að Landlæknir svipti hann lækningaleyfi. Þannig taldi dómurinn að það myndi brjóta í bága við bann við tvöfaldri málsmeðferð að refsa honum í sakamáli. Niðurstaða Landsréttar var að svipting starfsleyfis Skúla Tómasar væri hvorki refsing né refsikennd viðurlög og málið hjá Landlækni væri því ekki sakamál í eðli sínu. Því bryti það ekki í bága við bann við tvöfaldri málsmeðferð að halda sakamáli á hendur Skúla Tómasi til streitu.

Samkvæmt upplýsingum frá Landspítalanum hefur vinnuframlag Skúla Tómasar verið afþakkað á meðan mál hans hlýtur efnismeðferð fyrir héraðsdómi.

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