Vinnuframlag Skúla Tómasar afþakkað Árni Sæberg skrifar 2. september 2026 09:44 Skúli Tómas starfar öllu jafna á Landspítalanum en hann mun ekki gera það á meðan mál hans er til meðferðar. Vísir Landspítalinn hefur afþakkað vinnuframlag Skúla Tómasar Gunnlaugssonar hjartalæknis á meðan mál hans er til meðferðar fyrir Héraðsdómi Reykjaness. Hann sætir ákæru fyrir manndráp og brot gegn lögum um heilbrigðisstarfsmenn. Greint var frá því í gær að Landsréttur hefði síðastliðinn fimmtudag ógilt frávísunarúrskurð Héraðsdóms Reykjaness og gert dómstólnum að taka mál Skúla Tómasar til efnismeðferðar. Eftir að ákærunni var vísað frá sneri Skúli Tómas aftur til starfa á Landspítalanum, þrátt fyrir að niðurstaða héraðsdóms hefði verið kærð til Landsréttar. Héraðsdómur vísaði máli hans frá á þeim grundvelli að að Skúla Tómasi hefði þegar verið refsað fyrir meint brot með því að Landlæknir svipti hann lækningaleyfi. Þannig taldi dómurinn að það myndi brjóta í bága við bann við tvöfaldri málsmeðferð að refsa honum í sakamáli. Niðurstaða Landsréttar var að svipting starfsleyfis Skúla Tómasar væri hvorki refsing né refsikennd viðurlög og málið hjá Landlækni væri því ekki sakamál í eðli sínu. Því bryti það ekki í bága við bann við tvöfaldri málsmeðferð að halda sakamáli á hendur Skúla Tómasi til streitu. Samkvæmt upplýsingum frá Landspítalanum hefur vinnuframlag Skúla Tómasar verið afþakkað á meðan mál hans hlýtur efnismeðferð fyrir héraðsdómi. Læknamistök á HSS Landspítalinn Heilbrigðismál Dómsmál Tengdar fréttir Skúli Tómas ekki sloppinn eftir allt saman Landsréttur hefur ógilt frávísunarúrskurð Héraðsdóms Reykjaness í máli læknisins Skúla Tómasar Gunnlaugssonar. Ákæra á hendur honum fyrir manndráp fær því efnismeðferð. 1. september 2026 14:24 Skúli Tómas fer fram á frávísun morðákæru Skúli Tómas Gunnlaugsson hjartalæknir fer fram á að ákæru á hendur honum, fyrir að hafa svipt Dönu Jóhannsdóttur lífi, verði vísað frá dómi. 19. maí 2026 14:12 Hamingjuóskum rignir yfir Skúla Tómas: „Vanhugsað strax frá upphafi“ Fólk hefur keppst við að ausa Skúla Tómas Gunnlaugsson hjartalækni hamingjuóskum en hann greindi í gær frá því að ákæru á hendur honum fyrir manndráp hefði verið vísað frá dómi. 22. júlí 2026 11:33 Mest lesið Líklega á yfir tvö hundruð kílómetra hraða Innlent Skúli Tómas ekki sloppinn eftir allt saman Innlent Enginn handtekinn vegna hótana í garð Þorgerðar Innlent „Óharðnaðir unglingar sem kunna ekkert á lífið“ Innlent Vinnuframlag Skúla Tómasar afþakkað Innlent Tveir á slysadeild í kjölfar bruna á hóteli í miðbænum Innlent Kynna úrræði sem eigi að liðka fyrir kjarasamningum Innlent „Hér var enginn glæpur og ekki heldur gáleysi“ Innlent Neitar að hafa myrt Charlie Kirk Erlent Minningarstundir vegna andlátanna Innlent Fleiri fréttir Bruninn mikið áfall og tjónið líklega verulegt í versluninni Um þriðjungur þjóðarinnar horfði á síðasta fréttatímann Flúði hótelherbergið vegna brunans og gleymdi tönnunum Vinnuframlag Skúla Tómasar afþakkað Eldri borgarar fái sanngjarnari tekjur þrátt fyrir aukin gjöld Gestir fluttir á önnur hótel vegna skemmda eftir brunann Enginn handtekinn vegna hótana í garð Þorgerðar Lægð nálgast og hviður geta orðið bílum skeinuhættar Líklega á yfir tvö hundruð kílómetra hraða „Hér var enginn glæpur og ekki heldur gáleysi“ Tveir á slysadeild í kjölfar bruna á hóteli í miðbænum Tvær líkamsárásir í miðbæ í nótt Hálft ár fyrir ræktun á þriðja hundrað kannabisplantna Kynna úrræði sem eigi að liðka fyrir kjarasamningum „Óharðnaðir unglingar sem kunna ekkert á lífið“ Allir níu áfram í haldi Mátti ekki gefa blóð í gær en gerði það í dag Staðan hafi ekki verið betri á þessari öld Halla verður viðstödd útför Haraldar Ætli að leggja áherslu á bókun 35 Viðreisn tapar fylgi Sigríður Þorvaldsdóttir látin Hópuppsögn á sviði heilsu- og líkamsræktar Minningarstundir vegna andlátanna Þorgerður sinnir starfi sveitarstjóra í eitt ár Andarnefja í andarslitrunum á Djúpavogi Báðar fylkingar eyddu milljónum í samfélagsmiðlaauglýsingar Skúli Tómas ekki sloppinn eftir allt saman Byrjað að leggja Borgarlínu við Nauthólsveg Svekktir og reiðir stjórnendur komu saman við Ráðhúsið Sjá meira