Skúli Tómas Gunnlaugsson læknir segir það sér að meinalausu að mál hans fari fyrir dóm. Skúli var árið 2019 ákærður fyrir manndráp og brot á lögum um heilbrigðisstarfsmenn. Hann segir dómstóla ekki skilja læknisfræði og að allt sem hafi komið fram í málinu sé rangt.
Greint var frá því í gær að Landsréttur hefði ógilt frávísunarúrskurð Héraðsdóms Reykjaness í máli læknisins Skúla Tómasar Gunnlaugssonar. Ákæra á hendur honum fyrir manndráp fái því efnismeðferð.
Skúli Tómas segir í færslu á Facebook-síðu sinni að það sé honum að meinalausu að málið fari fyrir dóm.
„Þetta snýst nefnilega ekki um að sleppa heldur að sannleikurinn fái að koma fram með einum eða öðrum hætti. Núna mun það loksins gerast í þessu furðulega máli og það fyrir alþjóð. Það er mjög gott,“ segir hann í færslunni og að allt sem hafi komið fram í málinu sé rangt.
Skúli Tómas var ákærður fyrir manndráp og brot á lögum um heilbrigðisstarfsmenn vegna andláts konu sem lést í umönnun hans á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja árið 2019. Embætti landlæknis svipti hann lækningaleyfi árið 2021 þegar hann hafði stöðu grunaðs í fleiri andlátum á stofnuninni. Að endingu var aðeins ákært í einu máli. Héraðsdómur vísaði ákærunni frá dómi í júlí en héraðssaksóknari kærði úrskurð héraðsdóms til Landsréttar. Landsréttur kvað svo upp úrskurð í kærumálinu þann 27. ágúst síðastliðinn.
Skúli Tómas fullyrðir einnig í færslunni sem hann birti á Facebook að allur málatilbúnaður hafi verið vanhugsaður og að ákæruvaldinu sé vorkunn að skilja ekki læknisfræði.
„Hér var enginn glæpur og ekki heldur gáleysi. Því til sönnunar eru frumgögn málsins, gagnreynd læknisfræði og tugir vitna sem þekkja staðreyndirnar málsins til hlítar. Að auki hafa málsmetandi fengið að skoðað þetta mál og furða sig á þessari vitleysu,“ segir hann.
Þá gagnrýnir hann einnig einhliða fréttaflutning og undirróður sem hafi stjórnað þessu máli.
„Öll önnur mál voru felld niður en þvældust fyrir um árabil. Réttþenkjandi fólk áttar sig á því að þessi málatilbúnaður fæst ekki staðist. Ég hef reynt að vaxa með þessu erfiða máli og notið ómælds stuðnings kollega minna, samstarfsfólks, vina og fjölskyldu. Fyrir það er ég mjög þakklátur,“ segir hann að lokum.
Dóttir konu sem lést í umsjá Skúla Tómasar Gunnlaugssonar hjá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja segir frávísun málsins í héraðsdómi mikil vonbrigði. Hún bindur vonir við að málinu verði snúið við í Landsrétti og segir það þurfa að hafa afleiðingar að bana einhverjum.
Dóttir konu sem lést í umsjá Skúla Tómasar Gunnlaugssonar segir frávísun málsins í héraðsdómi mikil vonbrigði. Hún bindur vonir við að niðurstöðunni verði snúið við í Landsrétti og segir það verða að hafa afleiðingar að bana fólki. Við ræðum við hana og Hafstein Dan Kristjánsson lagaprófessor um málið í fréttum okkar á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis.
Í ákvörðun Landlæknis um að svipta Skúla Tómas Gunnlaugsson starfsleyfi vegna alvarlegs brots í starfi fólst refsing að mati Héraðsdóms Reykjaness. Ekki má refsa mönnum tvisvar fyrir sama brot, og því var manndrápsákæru á hendur Skúla Tómasi vísað frá dómi.
Lögmaður dóttur konu sem lést í umsjá Skúla Tómasar Gunnlaugssonar læknis segir héraðsdóm setja varhugavert fordæmi með því að vísa máli læknisins frá. Skúli var ákærður fyrir manndráp en lögmaðurinn segir niðurstöðuna brjóta gegn Mannréttindasáttmála Evrópu.