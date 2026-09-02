Gestir fluttir á önnur hótel vegna skemmda eftir brunann

Kristófer Oliversson, forstjóri Center Hotel, segir tjónið verulegt á Hótel Skjaldbreið, hóteli þeirra í miðbænum, þar sem kom upp bruni í nótt. Hann segir um 60 gesti hafa verið flutta á önnur hótel í nótt. Tveir gestir voru fluttir á slysadeild vegna gruns um reykeitrun.
„Það eru talsverðar skemmdir í kjallara og skemmdir á öllu hótelinu, vegna þess að það fór reykur um alla ganga, þetta var það mikið,“ segir Kristófer í samtali við fréttastofu. Hann segir stjórnendur meta stöðuna en það eigi eftir að taka tíma að laga hótelið.
Hann segir starfsfólk hafa brugðist vel við. Næturvörður hafi orðið var við eldinn og hann hafi getað kallað út starfsfólk á öðrum hótelum sem hafi komið til að aðstoða gesti. Alls eru á hótelinu 33 herbergi og var það nánast fullbókað í nótt.
„Við erum með fleiri hótel og gestir fengu inni á önnur hótel,“ segir Kristófer og að alls séu um þúsund herbergi á hótelum Center Hotels og því ráði þau við það að koma fólki sem á bókað að annars staðar. Hann gerir ráð fyrir því að hótelið verði lokað í einhverja daga eða viku.
Greint var frá því í morgun að einn hefði verið handtekinn vegna brunans. Kristófer segir lögregluna vera að skoða málið en það séu öryggismyndavélar víða á hótelinu.
„Það má þakka lögreglu og slökkviliði fyrir frábær og fagleg vinnubrögð.“