Bein útsending: Kynna niðurstöður septembertalningar HMS Árni Sæberg skrifar 22. september 2026 11:47 Jónas Atli Gunnarsson er yfirhagfræðingur Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Vísir Fulltrúar HMS fara yfir niðurstöður síðustu talningar á íbúðum í byggingu á opnum fundi, sem hefst klukkan 12. Fundinn má sjá í beinni útsendingu hér að neðan. Í tilkynningu um fundinn segir að Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs, muni einnig fjalla um stefnu Reykjavíkurborgar í íbúðauppbyggingu á fundinum. Fundinn má sjá í beinni útsendingu í spilaranum hér að neðan: Húsnæðismál Fasteignamarkaður Mest lesið Grunur um alvarlegt kosningasvindl í Svíþjóð Erlent Barnaníðingur fékk ekki annað leyfi hjá Hæstarétti Innlent Beita buddunni til að vega á móti óvinsældum Trumps Erlent Íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum Innlent „Skólinn okkar er alltof lítill“ Innlent Ljóst hvar hnífurinn stendur í kúnni Innlent Segir ásakanir flugvirkja „furðulegar“ Innlent Bílastæði við Stúdentagarða verða einkastæði Innlent Nauðgaði sofandi sambýliskonu sinni og tók myndir Innlent Leita lausnar áður en verkfall hefst á miðnætti Innlent Fleiri fréttir Segir ásakanir flugvirkja „furðulegar“ Bein útsending: Kynna niðurstöður septembertalningar HMS Neitar að tjá sig um hvort lög verði sett á verkfall Ekkert í afkomu fyrirtækja sem sýni virðingu fyrir kjarasamningum Þokast æ fjær loftslagsskuldbindingum Íslands Leita lausnar áður en verkfall hefst á miðnætti Boða stórsókn í skóla- og menntamálum í Reykjavík Bein útsending: Kynnir nýjar losunartölur Nauðgaði sofandi sambýliskonu sinni og tók myndir Hagsmunir Íslands að efla Sameinuðu þjóðirnar Íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum „Skólinn okkar er alltof lítill“ Barnaníðingur fékk ekki annað leyfi hjá Hæstarétti Ljóst hvar hnífurinn stendur í kúnni Bílastæði við Stúdentagarða verða einkastæði Verði að bregðast við „bullandi launarýrnun“ Flugvirkjar eigi að sýna vilja sinn í verki Lárus Welding á endastöð hjá MDE Segja Icelandair hafa hafnað boði um frestun verkfalls Bifreið fjarlægð með krana eftir að eldur kviknaði Litlu nær um peningana í Fljótagöng Hefði þegið samtal við Jóhannes Tekjur af fiski utan kvóta rúmlega fjórfaldast á fimm árum „Norðurlöndin eru ekki að eltast við skráningarskyldu hlaðvarpa“ Muni grípa til nauðsynlegra aðgerða vegna verkfallsins Tveir á vinnupalli sem hrundi Landlæknir fellir niður starfsleyfi sex lækna Útgjaldaaukningin mest hjá Ragnari Skoða hvort útlendingar þurfi að bíða eftir fullri aðstoð Niður í ellefu ára bruni um á allt að 100 kílómetra hraða Sjá meira