Innlent

Bein út­sending: Kynna niður­stöður septembertalningar HMS

Árni Sæberg skrifar
Jónas Atli Gunnarsson er yfirhagfræðingur Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar.
Jónas Atli Gunnarsson er yfirhagfræðingur Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Vísir

Fulltrúar HMS fara yfir niðurstöður síðustu talningar á íbúðum í byggingu á opnum fundi, sem hefst klukkan 12. Fundinn má sjá í beinni útsendingu hér að neðan.

Í tilkynningu um fundinn segir að Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs, muni einnig fjalla um stefnu Reykjavíkurborgar í íbúðauppbyggingu á fundinum.

Fundinn má sjá í beinni útsendingu í spilaranum hér að neðan:

Húsnæðismál Fasteignamarkaður

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið