Innlent

Tveir á slysa­deild í kjöl­far bruna á hóteli í mið­bænum

Lovísa Arnardóttir og Smári Jökull Jónsson skrifa
Myndir af vettvangi brunans í nótt.
Myndir af vettvangi brunans í nótt. Aðsend

Karlmaður var handtekinn í nótt eftir að bruni kom upp í kjallara á Hótel Skjaldbreiður á Laugavegi 16 í miðbæ Reykjavíkur. Tveir voru fluttir á slysadeild vegna gruns um reykeitrun.

Í dagbók lögreglu kemur fram að viðbragð hafi verið mikið hjá bæði Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Maðurinn hafi verið handtekinn skömmu síðar.

„Það var tilkynnt um eldinn um hálf eitt,“ segir Guðmundur Hreinsson, varðstjóri hjá Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu.

Allt tiltækt lið sent

Hann segir allar stöðvar sendar á vettvang, fjóra dælubíla.

„Það tók smá tíma að finna eldinn af því að þetta voru erfiðar aðstæður. Það var mikill reykur og reykur um glugga hér og þar á húsinu. Við sendum inn tvö reykkafarapör til að finna eldinn.“

Hann segir að vegna þess að eldurinn kom upp í kjallara hafi reykur farið um stigahús og nærri allt húsið. Hann segir slökkvistarfi hafa lokið um klukkan fjögur í nótt.

Hótelið er á Laugavegi 16, í hjarta Hótels Skjaldbreiðar, en í sama húsi er fataverslunin Andrá og kemur fram í frétt RÚV um málið að líklega séu skemmdir þar líka.

Fréttin hefur verið uppfærð.

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