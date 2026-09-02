Karlmaður var handtekinn í nótt eftir að bruni kom upp í kjallara á Hótel Skjaldbreiður á Laugavegi 16 í miðbæ Reykjavíkur. Tveir voru fluttir á slysadeild vegna gruns um reykeitrun.
Í dagbók lögreglu kemur fram að viðbragð hafi verið mikið hjá bæði Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Maðurinn hafi verið handtekinn skömmu síðar.
„Það var tilkynnt um eldinn um hálf eitt,“ segir Guðmundur Hreinsson, varðstjóri hjá Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu.
Hann segir allar stöðvar sendar á vettvang, fjóra dælubíla.
„Það tók smá tíma að finna eldinn af því að þetta voru erfiðar aðstæður. Það var mikill reykur og reykur um glugga hér og þar á húsinu. Við sendum inn tvö reykkafarapör til að finna eldinn.“
Hann segir að vegna þess að eldurinn kom upp í kjallara hafi reykur farið um stigahús og nærri allt húsið. Hann segir slökkvistarfi hafa lokið um klukkan fjögur í nótt.
Hótelið er á Laugavegi 16, í hjarta Hótels Skjaldbreiðar, en í sama húsi er fataverslunin Andrá og kemur fram í frétt RÚV um málið að líklega séu skemmdir þar líka.
Veistu meira um málið? Áttu myndir? Eða ertu með aðrar ábendingar? Sendu okkur fréttaskot.
Fréttin hefur verið uppfærð.