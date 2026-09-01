„Fyrir mig persónulega fara þægindi og sjálfstraust saman,“ segir hin 28 ára gamla Rebekka Ellen Daðadóttir sem starfar sem lögfræðingur og er mikill tískuunnandi. Rebekka hefur alltaf haft ákveðnar hugmyndir um eigin stíl og ekki nóg með það að hafa gaman af því að klæða sjálfa sig upp þá er hundurinn hennar sömuleiðis mikil tískudrottning.
Rebekka Ellen ræddi við blaðamann um tískuna, persónulegan stíl og fataskápinn.
Hvað finnst þér skemmtilegast við tískuna?
Ég eyði óhóflegum tíma í að skoða, spá og spekúlera í tísku. Það sem mér finnst skemmtilegast við tískuna er hvað hún getur verið einkennandi og persónuleg.
Hver er uppáhalds flíkin þín og af hverju?
Græni jakkinn minn frá íslenska merkinu Aftur mun ávallt vera mín uppáhaldsflík. Það voru aðeins örfá eintök til þegar ég keypti hann. Ég nota hann endalaust en hann hefur líka verið í miklu uppáhaldi í vinkonuhópnum. Ég verð líka að nefna peysuna mína og sjalið mitt frá As We Grow en þær flíkur eru klæðilegar og tímalausar.
Eyðirðu miklum tíma í að velja föt hverju sinni?
Yfirleitt þegar ég er lögst á koddann fer ég að spá mikið í hverju ég á að klæðast daginn eftir en svo endar það alltaf á því að ég fer í eitthvað allt annað.
Ég held að margir tengi við það. Hins vegar pæli ég mjög mikið í því í hverju ég á að vera fyrir sérstök tilefni og finnst gaman að máta og setja saman outfit.
Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum?
Ég myndi telja hann vera tiltölulega einfaldan og minimalískan en með smá „edge“-i. Við sérstök tilefni finnst mér gaman að krydda upp á stílinn minn og fara út fyrir þægindarammann.
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Hefur stíllinn þinn breyst mikið í gegnum tíðina og hvernig þá?
Já, hann hefur breyst mikið. Þegar ég var yngri og sérstaklega á unglingsárunum fylgdi ég mikið tískutrendum og straumum. Á þeim aldri fann ég að það var ekki alveg ég og ég var ef til vill óöruggari með sjálfa mig þar sem þetta var ekki minn stíll.
Á fullorðinsárunum hef ég lagt áherslu á það sem mér finnst flott og tileinkað mér það að fjárfesta í vandaðri vörum.
Nýturðu þess að klæða þig upp?
Ég hef alltaf haft gaman af því að klæða mig upp, alveg frá því ég var lítil. Foreldrar mínir máttu helst ekki koma nálægt dressi dagsins og mamma talar oft um það að það hafi stundum verið erfitt að koma mér í leikskólann ef outfittið uppfyllti ekki mínar kröfur. Ég fæ líka mikinn áhuga á að klæða Stellu, hundinn minn, en hún er tískudrottning.
Hvað skiptir þig mestu máli í klæðaburði?
Það sem skiptir mig mestu máli er að mér líði vel í fötunum sem ég klæðist. Fyrir mig persónulega fara þægindi og sjálfstraust saman.
Hvaðan sækirðu innblástur í tískunni?
Ég sæki mestan innblástur frá Danmörku og skandínavískri tísku almennt. Danir eru einstaklega smekklegir í klæðaburði. Svo verður Daníella vinkona mín og frænka að fá verðskuldaða athygli en við höfum verið límdar saman frá barnæsku og hefur hún alltaf verið mikill innblástur fyrir mig.
Ertu með einhver boð og bönn þegar það kemur að klæðaburði?
Ég er almennt ekki mikið að spá í bönnum, fólk má klæðast því sem það vill og ég tel það ekki þjóna neinum tilgangi að rakka niður klæðaburð annarra.
Hins vegar er ég mikill aðdáandi hægtísku eða slow-fashion og hef tileinkað mér að kaupa mér gæðaflíkur sem endast mér lengi og ég veit að ég mun nota.
Áttu eitthvað eftirminnilegt tískuslys og hvernig var það?
Það er ekkert eitt sem kemur upp í hausinn, en eins og vonandi flestir hefur maður litið til baka og hugsað: „Æj, æj, þetta var nú ekki heppilegt val.“
Spilar álit annarra eitthvað hlutverk í þínu fatavali?
Alls ekki, en það er alltaf hjálplegt að fá uppbyggjandi álit frá öðrum ef maður er í einhverri klemmu.
Hver er eftirminnilegasta flík sem þú hefur klæðst og af hverju?
Brúðkaupsfötin mín eru án efa eftirminnilegustu flíkur sem ég hef klæðst. Þau voru lengi í bígerð hjá Thelmu fatahönnuði og það var æðislegt að vinna með henni og sjá fötin verða að veruleika.
Það besta við þau er að það er hægt að nota þau áfram og dressa þau upp og niður en ég lagði mikla áherslu á það í öllu ferlinu.
Hvað finnst þér heitast í tískunni fyrir haustið?
Haustið er mín uppáhaldsárstíð. Litirnir, napurt loft, kertaljós og kósý. Mér finnst langauðveldast að klæða mig á haustin. Í ár er ég mjög heit fyrir rúllukrögum, stórum þykkum ullarkápum og peysum. Ég er með augun á einni kápu frá Gestuz sem fæst í Andrá, þeir taka það til sín sem vilja.
Býrðu yfir einhverju góðu ráði þegar það kemur að tísku?
Ég myndi hvetja fólk til að prófa sig áfram og stíga út fyrir þægindarammann. Maður getur komið sér á óvart með því að prófa nýja hluti. „YOLO“ krakkar!