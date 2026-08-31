Ísland er heimkynni fjölmargra fuglategunda og eru fuglarnir órjúfanlegur hluti af íslenskri náttúru og vistkerfi. Hér verpa bæði staðfuglar og farfuglar sem koma til landsins á vorin til að nýta sumarið til varps.
Fuglalíf Íslands er sérstaklega fjölbreytt við strendur og í votlendi, þar sem margar tegundir finna fæðu og góð varpskilyrði. Á haustin halda margir farfuglar aftur á suðlægari slóðir landa, á meðan aðrir halda kyrru fyrir yfir vetrartímann.
En hvað veistu um fugla?
Hvað veistu um…? er liður á Vísi á mánudags- og fimmtudagskvöldum þar sem lesendur fá tækifæri til að kanna þekkingu sína á ákveðnu máli og geta skorað svo á vini, fjölskyldu og samstarfsmenn.
Áður hefur meðal annars verið spurt um:
Öll fyrri kvissin má svo finna á undirsíðu Hvað veistu um...?
Taktu fuglakvissið að neðan! Athugið að myndirnar af fuglunum eru af Fuglavefnum og eru birtar með leyfi Jóhanns Óla Hilmarssonar, fuglafræðings og ljósmyndara.
Dolly Parton, ein ástsælasta og þekktasta söngkona Bandaríkjanna, lést fyrr í vikunni, áttatíu ára að aldri. Dolly var afburðalagasmiður og skilur eftir sig ótrúlegt lagasafn, Jolene, 9 to 5 og I Will Always Love You þeirra á meðal.
Bæjarhátíðir eru fyrir löngu orðnar fastur liður í íslensku sumrinu og gefa íbúum víða um land tækifæri til að fagna saman, kynna heimabyggðina og taka á móti gestum.
Í Reykjavík má nokkurn fjölda styttna og útilistaverka sem endurspegla sögu, menningu og list borgarinnar og landsins alls.
Göturnar í Reykjavík eru margar og ólíkar en eiga það þó sameiginlegt að eiga allar sína eigin sögu, mislanga þó.
Teiknimyndir Disney frá tíunda áratug síðustu aldar eru meðal þeirra vinsælustu sem fyrirtækið hefur framleitt. Á tímabilinu komu út margar vinsælar teiknimyndir þar sem falleg myndvinnsla, sterkar persónur og eftirminnileg tónlist sameinuðust í eitt.
Akureyri er oft kölluð höfuðstaður Norðurlands og það er auðvelt að skilja hvers vegna. Bærinn stendur við innarlega í Eyjafirði, umkringdur fjöllum og náttúru sem breytist með árstíðunum.
Köngulóarmaðurinn, eða Spider-Man, er ein þekktasta ofurhetja Marvel-heimsins. Hann getur klifrað veggi og er einstaklega sterkur og lipur og notar köngulóavefi til að sveifla sér milli bygginga.
Skák er eitt vinsælasta spil í heimi þar sem markmið leiksins er að máta kóng andstæðingsins, setja hann í stöðu þar sem hann kemst ekki undan hótun.
Tenerife er stærsta eyjan í Kanaríeyjum og tilheyrir Spáni. Eyjan er þekkt fyrir hlýtt loftslag allt árið um kring, fallegar strendur og fjölbreytta náttúru sem gerir það að verkum að þetta er einn vinsælasti áfangastaður ferðamanna, ekki síst Íslendinga.
Flugvellir eru um margt sérstakir staðir þar sem margir fyllast eftirvæntingu eftir nýjum ævintýrum og stressi vegna brottfara.
Líklegt má telja að pasta sé á borðum fjölmargra Íslendinga í dag enda auðvelt að elda og hentar vel með margs konar sósum, grænmeti, kjöti eða sjávarfangi.