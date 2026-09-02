„Við ákváðum dagsetninguna sem við ætluðum að skíra með rúmlega viku fyrirvara þannig að það var smá stress að undirbúa og skipuleggja allt á þeim tíma en það hafðist,“ segir Sandra Björg Helgadóttir aðstoðarframkvæmdastjóri Bestseller. Hún og eiginmaður hennar, Hilmar Arnarson fasteignasali, eiga tvo stráka en sá yngri var skírður á dögunum með miklu pompi og prakt.
Blaðamaður ræddi við Söndru um undirbúning og daginn sjálfan en það sem fjölskyldunni fannst mikilvægast var að fá allt sitt nánasta fólk saman í fallega athöfn.
„Umfram allt vildum við auðvitað að Atlas Máni strákurinn okkar myndi fá nafnið sitt við fallega athöfn. Draumurinn var að halda veisluna og athöfnina úti í garði.
Okkur Hilmari finnst ótrúlega gaman að halda útiveislur. Lykillinn er að plana þær ekki með of löngum fyrirvara svo maður sjái aðeins hvert veðrið stefnir og auðvitað vera með opinn hug fyrir því að planið geti gjörbreyst. Þegar þessar útiveislur ganga svo upp eru þær alveg yndislegar,“ segir Sandra og brosir.
Nafnið Atlas er samkvæmt henni í raun út í bláinn en guðsonur hennar og jafnframt sonur bestu vinkonu hennar Esterar Óskar heitir Leon Máni.
„Hún var einmitt guðmóðir Atlasar Mána sem mér þykir mjög skemmtileg tenging.“
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Sandra er ansi skipulögð en það er að ótrúlega mörgu að huga við undirbúning á svona degi og veislu sem þessari.
„Sérstaklega þegar börnunum fjölgar og maður hefur minni tíma. Það sem ég mæli með er að panta allt í tæka tíð. Á okkar lista voru það veitingar, kakan, skilti á kökuna, sérmerkingar á borð við kerti og gestabók, að bóka tónlistarfólk og ljósmyndara, skreytingar og panta þann búnað sem þarf, eins og húsgögn, dúka, hljóðkerfi eða annað.
Sömuleiðis er gott að gefa sér góðan tíma í allan undirbúning. Sem dæmi má nefna að ákveða lög í athöfn og veitingar, skoða og máta föt sem manni líður vel í, ákveða föt á börnin og þvo og strauja allt fyrir skírnardaginn.“
Henni fannst mjög fínt að vera með gróft tímaplan og sjá daginn og uppsetningu á öllu svolítið fyrir sér.
„Eins finnst mér mikilvægt að vera með smá lista yfir myndir sem maður vill að ljósmyndarinn nái. Um að gera að vera búin að skrifa niður hjá sér því dagurinn líður svo hratt og áður en maður veit af er veislan búin og allir farnir.
Talandi um hvað svona veislur líði hratt, þá langaði mig að muna að njóta veislunnar. Maður þarf stundum að minna sig á það og staldra aðeins við á svona dögum, líta í kringum sig og virkilega taka inn augnablikin.“
Þrátt fyrir að hjúin hafi vaknað við ský á sunnudagsmorgninum héldu þau enn í vonina um útiveislu.
„Það er búið að vera ótrúlega gott veður dagana fyrir. Manni fannst eiginlega aðeins of bjartsýnt að vonast eftir þriðja góða veðurdeginum eftir þetta rigningarsumar en við vorum ótrúlega heppin og um hádegi var orðið alveg heiðskírt sem entist allan daginn en athöfnin var klukkan 16:00.“
Þau eyddu öllum deginum fram að veislu í að undirbúa garðinn sem umbreyttist í kirkju.
„Við leigðum öll húsgögnin hjá Exton. Mig langaði að vera með hvíta stóla sem væru ekki klappstólar. Exton var með þessa fallegu hvítu stóla og við byrjuðum að stilla garðinum upp eins og kirkju en fengum svo gestina til að hjálpa okkur að endurraða stólunum í kringum hringborðin eftir athöfn, sem við leigðum líka hjá Exton. Dúkana leigðum við hjá Fönn.
Mamma og maðurinn hennar sáu að mestu leyti um glæsilegar veitingar sem þau undirbjuggu að hluta til hjá okkur. Svo fengum við fleiri úr fjölskyldunni til að aðstoða við eitt og annað.
Við vorum búin að sækja kökuna, nafnaskilti og annað fyrir skírnardaginn, þannig að við reyndum að lágmarka þannig stúss á skírnardaginn sjálfan.“
Sandra segist þó alltaf stressa sig á því að hafa of lítið í boði þannig að hún sendi eiginmanninn í Costco fyrir varabirgðir.
„Ég held að þetta komi frá mömmu, hún er alltaf með nóg af öllu í matarboðum og veislum og vill aldrei að neitt klárist, heldur vera viss um að allir hafi fengið nóg og rúmlega það,“ segir Sandra kímin.
Hún var síðan búin að panta blöðruboga sem kom á svæðið klukkan tvö en hann var ekki alveg að smella við heildarmyndina. Örlagaríkur söngur bjargaði málunum.
„Þegar hann var settur upp þá fannst mér hann allt í einu ekki passa sem svona altari eins og ég hafði séð fyrir mér. Við Hilmar höfðum hins vegar heyrt stórkostlegan söng í garði í götunni fyrir ofan deginum áður. Við sáum aðeins inn í garðinn frá okkar garði og sýndist vera brúðkaup í gangi. Þar var þessi fallegi blómabogi.
Ég gat eiginlega ekki hætt að hugsa um hann þannig það endar með því að Hilmar röltir yfir til brúðhjónanna og spyr hvort við megum endurnýta þennan fallega boga í okkar veislu. Þau tóku vel í það og brúðguminn bar hann meira að segja yfir til okkar með Hilmari.
Svo kom í ljós að það var Svana Lovísa sem rekur Stúdíó Flamingo sem hafði sett hann upp og skreytt hann. Hún var sem betur fer tilbúin að leigja okkur hann líka svo þetta gekk allt upp. Blöðruboginn fékk í staðinn að njóta sín sem eins konar inngangur í veisluna og það má segja að allt hafi heppnast fullkomlega þennan fallega dag,“ segir Sandra enn á bleiku skýi að lokum.
Hér má sjá vel valdar myndir frá veislunni: