SÁÁ missir forstjóra og yfirlækni Kjartan Kjartansson skrifar 1. september 2026 12:34 Valgerður Rúnarsdóttir hefur verið framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ. Hún hefur starfað fyrir SÁÁ í um aldarfjórðung. Vísir/Arnar Framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ ætlar að hætta störfum en bæði forstjóri samtakanna og fagstjóri hættu í síðasta mánuði. Lækningastjórinn tilkynnti starfsfólki um þetta í morgun. Stjórn SÁÁ gerði starfslokasamning við Ragnheiði Huldu Friðriksdóttur, forstjóra SÁÁ, í síðasta mánuði Þóra Björk Ingólfsdóttir, fagstjóri á meðferðarstöðinni Vík fylgdi í kjölfarið. Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga, tilkynnti svo starfsfólki SÁÁ í morgun að hún ætlaði einnig að láta af störfum. Ekki náðist strax í Valgerði við vinnslu fréttarinnar. Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SÁÁ, hafði ekki fengið fregnir af því að Valgerður hefði sagt upp störfum í morgun. Hún lagði áherslu á að sem formaður stjórnar kæmi hún ekki nærri starfsmannamálum samtakanna. Ásgerður Th. Björnsdóttir er settur forstjóri SÁÁ eftir brotthvarf Ragnheiðar Huldu. Hún er framkvæmdastjóri rekstrarsviðs samtakanna. Ekki náðist samband við hana strax við vinnslu fréttarinnar. Brotthvarf stjórnendanna þriggja tengist ágreinings á milli stjórnar SÁÁ annars vegar og fagstarfsmanna um meðferðarstarfið og forgangsröðun í því samkvæmt heimildum Vísis. Árið 2022 lýstu starfsmenn SÁÁ yfir vantrausti á þáverandi formann og framkvæmdastjórn eftir að hún sagði öllum sálfræðingum samtakanna upp störfum. SÁÁ Áfengi Heilbrigðismál Mest lesið Fleiri bílar á vettvangi og hraðakstur til skoðunar Innlent „Ef ég hefði ekki farið upp á heilsugæslu þá hefði ég ekki fengið heilablóðfall“ Lífið Einn fluttur á slysadeild eftir eld í Holtagörðum Innlent Segir af og frá að hann hafi veitt stórfé í Brexit-baráttuna Innlent Öll hin látnu um og undir tvítugu Innlent „Engin orð ná utan um slíkan missi“ Innlent Ungum Pólverja best treyst til forystu í Langanesbyggð Innlent Glæpaforingi dæmdur fyrir morðið á Tupac Erlent Myndasyrpa: Síðasti kvöldfréttatími Sýnar Lífið Kviknaði í jeppa á Reykjanesbraut Innlent Fleiri fréttir Norðausturland fær loks langþráðan veg Tjón vegna skemmdarverka hlaupi á milljónum Rætt við vitni að banaslysinu og eldri borgarar ósáttir með skattahækkun Fleiri bílar á vettvangi og hraðakstur til skoðunar Rún frá Veitum til Þorgerðar Katrínar Einn fluttur á slysadeild eftir eld í Holtagörðum Hlaup af þessari stærðargráðu vel þekkt í Múlakvísl Kviknaði í jeppa á Reykjanesbraut Leggja til að Evrópusambandsumsóknin verði formlega dregin til baka Segir af og frá að hann hafi veitt stórfé í Brexit-baráttuna Sakborningur í Kársnesmáli sóttur til Spánar Sinntu hávaðatilkynningum í heimahúsum „Engin orð ná utan um slíkan missi“ Enn óljóst hvað verður um umsóknina Ungum Pólverja best treyst til forystu í Langanesbyggð Þurfi að hækka laun og fjölga frídögum Öll hin látnu um og undir tvítugu „Við segjum ekki bless, við segjum takk“ Síðasti kvöldfréttatími Sýnar „Ríkið á stóra sök á þessu“ Líka slæmar fréttir fyrir Rúv Á morgun mega hommar gefa blóð Tekjuáætlun verulega undir áætlun „Þetta mun auka enn á vald Ríkisútvarpsins“ Metfjöldi kvartana Ekkert ákveðið á fundinum: „Það væru fráleit viðbrögð við þessari niðurstöðu“ Þrjú ungmenni létust í bílslysinu á Krýsuvíkurvegi Skora á stjórnvöld að tryggja fasta viðveru þyrlu á Akureyri Reiðarslag fyrir fréttaflutning á Íslandi Gjaldtaka um nýjan Hornafjarðarveg hefst á morgun Sjá meira