Innlent

SÁÁ missir for­stjóra og yfir­lækni

Kjartan Kjartansson skrifar
Valgerður Rúnarsdóttir hefur verið framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ. Hún hefur starfað fyrir SÁÁ í um aldarfjórðung.
Valgerður Rúnarsdóttir hefur verið framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ. Hún hefur starfað fyrir SÁÁ í um aldarfjórðung. Vísir/Arnar

Framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ ætlar að hætta störfum en bæði forstjóri samtakanna og fagstjóri hættu í síðasta mánuði. Lækningastjórinn tilkynnti starfsfólki um þetta í morgun.

Stjórn SÁÁ gerði starfslokasamning við Ragnheiði Huldu Friðriksdóttur, forstjóra SÁÁ, í síðasta mánuði Þóra Björk Ingólfsdóttir, fagstjóri á meðferðarstöðinni Vík fylgdi í kjölfarið.

Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga, tilkynnti svo starfsfólki SÁÁ í morgun að hún ætlaði einnig að láta af störfum. Ekki náðist strax í Valgerði við vinnslu fréttarinnar.

Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SÁÁ, hafði ekki fengið fregnir af því að Valgerður hefði sagt upp störfum í morgun. Hún lagði áherslu á að sem formaður stjórnar kæmi hún ekki nærri starfsmannamálum samtakanna.

Ásgerður Th. Björnsdóttir er settur forstjóri SÁÁ eftir brotthvarf Ragnheiðar Huldu. Hún er framkvæmdastjóri rekstrarsviðs samtakanna. Ekki náðist samband við hana strax við vinnslu fréttarinnar.

Brotthvarf stjórnendanna þriggja tengist ágreinings á milli stjórnar SÁÁ annars vegar og fagstarfsmanna um meðferðarstarfið og forgangsröðun í því samkvæmt heimildum Vísis.

Árið 2022 lýstu starfsmenn SÁÁ yfir vantrausti á þáverandi formann og framkvæmdastjórn eftir að hún sagði öllum sálfræðingum samtakanna upp störfum.

SÁÁ Áfengi Heilbrigðismál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið