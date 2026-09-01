Innlent

Rún frá Veitum til Þor­gerðar Katrínar

Árni Sæberg skrifar
Rún Ingvarsdóttir er nýr aðstoðarmaður utanríkisráðherra.
Rún Ingvarsdóttir er nýr aðstoðarmaður utanríkisráðherra. Stjórnarráðið

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hefur ráðið Rún Ingvarsdóttur í stöðu aðstoðarmanns ráðherra. Rún er með M.A. gráðu í alþjóðafræðum frá Berkeley-háskóla í Kaliforníu og býr yfir fjölbreyttri reynslu af samskiptamálum, fjölmiðlum og atvinnulífinu.

Í fréttatilkynningu þess efnis segir að undanfarin ár hafi Rún gegnt starfi samskiptastjóra hjá Veitum, dótturfélagi Orkuveitunnar. Þangað hafi hún komið frá Landsbankanum þar sem hún hafi starfað í sjö ár sem sérfræðingur í samskiptamálum. Á árunum 2007 til 2015 hafi hún verið fréttamaður á fréttastofu Ríkisútvarpsins í erlendum fréttum.

Rún taki til starfa í utanríkisráðuneytinu í dag 1. september og muni starfa við hlið Ingileifar Friðriksdóttur, sem einnig sé aðstoðarmaður utanríkisráðherra.

Vistaskipti Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

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