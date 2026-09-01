Rún frá Veitum til Þorgerðar Katrínar Árni Sæberg skrifar 1. september 2026 11:05 Rún Ingvarsdóttir er nýr aðstoðarmaður utanríkisráðherra. Stjórnarráðið Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hefur ráðið Rún Ingvarsdóttur í stöðu aðstoðarmanns ráðherra. Rún er með M.A. gráðu í alþjóðafræðum frá Berkeley-háskóla í Kaliforníu og býr yfir fjölbreyttri reynslu af samskiptamálum, fjölmiðlum og atvinnulífinu. Í fréttatilkynningu þess efnis segir að undanfarin ár hafi Rún gegnt starfi samskiptastjóra hjá Veitum, dótturfélagi Orkuveitunnar. Þangað hafi hún komið frá Landsbankanum þar sem hún hafi starfað í sjö ár sem sérfræðingur í samskiptamálum. Á árunum 2007 til 2015 hafi hún verið fréttamaður á fréttastofu Ríkisútvarpsins í erlendum fréttum. Rún taki til starfa í utanríkisráðuneytinu í dag 1. september og muni starfa við hlið Ingileifar Friðriksdóttur, sem einnig sé aðstoðarmaður utanríkisráðherra. Vistaskipti Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið „Ef ég hefði ekki farið upp á heilsugæslu þá hefði ég ekki fengið heilablóðfall“ Lífið Segir af og frá að hann hafi veitt stórfé í Brexit-baráttuna Innlent „Engin orð ná utan um slíkan missi“ Innlent Öll hin látnu um og undir tvítugu Innlent Einn fluttur á slysadeild eftir eld í Holtagörðum Innlent Ungum Pólverja best treyst til forystu í Langanesbyggð Innlent Myndasyrpa: Síðasti kvöldfréttatími Sýnar Lífið Glæpaforingi dæmdur fyrir morðið á Tupac Erlent Þurfi að hækka laun og fjölga frídögum Innlent Kviknaði í jeppa á Reykjanesbraut Innlent Fleiri fréttir Einn fluttur á slysadeild eftir eld í Holtagörðum Hlaup af þessari stærðargráðu vel þekkt í Múlakvísl Kviknaði í jeppa á Reykjanesbraut Leggja til að Evrópusambandsumsóknin verði formlega dregin til baka Segir af og frá að hann hafi veitt stórfé í Brexit-baráttuna Sakborningur í Kársnesmáli sóttur til Spánar Sinntu hávaðatilkynningum í heimahúsum „Engin orð ná utan um slíkan missi“ Enn óljóst hvað verður um umsóknina Ungum Pólverja best treyst til forystu í Langanesbyggð Þurfi að hækka laun og fjölga frídögum Öll hin látnu um og undir tvítugu „Við segjum ekki bless, við segjum takk“ Síðasti kvöldfréttatími Sýnar „Ríkið á stóra sök á þessu“ Líka slæmar fréttir fyrir Rúv Á morgun mega hommar gefa blóð Tekjuáætlun verulega undir áætlun „Þetta mun auka enn á vald Ríkisútvarpsins“ Metfjöldi kvartana Ekkert ákveðið á fundinum: „Það væru fráleit viðbrögð við þessari niðurstöðu“ Þrjú ungmenni létust í bílslysinu á Krýsuvíkurvegi Skora á stjórnvöld að tryggja fasta viðveru þyrlu á Akureyri Reiðarslag fyrir fréttaflutning á Íslandi Gjaldtaka um nýjan Hornafjarðarveg hefst á morgun Dapurlegt að sjá á eftir kvöldfréttum Sýnar Fundur utanríkismálanefndar og ráðherra ræðir stöðu fjölmiðla Niðurskurður hjá Rúv upp á 10 til 15 stöðugildi Trausti nýr starfsmaður þingflokks Miðflokksins Alvarlegt slys á Krýsuvíkurvegi Sjá meira