Albert Guðmundsson er á förum frá Fiorentina áður en félagaskiptaglugginn lokast á Ítalíu á þriðjudagskvöld.
Þetta fullyrðir ítalski fótboltafréttamaðurinn Matteo Moretto og segir að Albert sé opinn fyrir því að ganga í raðir Lazio. Fleiri ítalskir miðlar fjalla um þetta.
Gangi það eftir mun Albert spila heimaleiki sína á Ólympíuleikvanginum í Róm og undir stjórn AC Milan-goðsagnarinnar Gennaro Gattuso. Sá tók við Lazio í sumar eftir að hafa verið rekinn úr starfi landsliðsþjálfara Ítalíu, fyrir að mistakast að koma liðinu á HM.
Samkvæmt Moretto er nú unnið að því að finna samkomulag sem Lazio, Fiorentina og Albert geta öll sætt sig við. Bologna heldur einnig í vonina um að fá Albert en er ekki fyrsta val hans, samkvæmt Moretto.
Albert Gudmundsson lascerà la Fiorentina in questo finale di mercato. Tutte le parti coinvolte sono alla ricerca di una soluzione soddisfacente. Gudmundsson apre alla Lazio: contatti costanti tra le parti per provare a far quadrare numeri e formula. Il Bologna ha avuto… pic.twitter.com/jZqA5CbFqK— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 30, 2026
Albert Gudmundsson lascerà la Fiorentina in questo finale di mercato. Tutte le parti coinvolte sono alla ricerca di una soluzione soddisfacente. Gudmundsson apre alla Lazio: contatti costanti tra le parti per provare a far quadrare numeri e formula. Il Bologna ha avuto… pic.twitter.com/jZqA5CbFqK
Lazio hefur unnið báða fyrstu leiki sína í ítölsku A-deildinni á þessari leiktíð á meðan að Albert og félagar í Fiorentina hafa tapað fyrstu tveimur leikjum sínum.
Albert kom til Fiorentina frá Genoa fyrir tveimur árum og er með samning við félagið sem gildir til sumarsins 2029.