Fyrirhugað utanvegahlaup um Grindavík og nýja hraunið sem fara átti fram um næstu helgi hefur verið aflýst eftir að skipuleggjendum var gert ljóst að ekki mætti hlaupa eftir varnargörðunum við bæinn. Skipuleggjandi hlaupsins segir málið hafa strandað á óvissu um hver fari með eignarhald varnargarðanna og segir niðurstöðuna einkar svekkjandi.
Steinar Atli Skarphéðinsson, skipuleggjandi Grindavík Ultra, segir hlaupið hafa verið unnið fyrir Grindavíkurbæ en hugmyndin hafi verið að gera það að fjáröflunarhlaupi fyrir Ungmennafélag Grindavíkur og björgunarsveitina Þorbjörn. Ungmennafélagið hafi verið skráður hlaupahaldari.
Hlaupaleiðin var teiknuð um fjöllin við Grindavík, nýja hraunið og meðal annars eftir hluta varnargarðanna sem reistir hafa verið vegna eldsumbrotanna á Reykjanesskaga.
„Síðan fengum við tölvupóst um að við mættum ekki hlaupa á varnargörðum því að þeir væru vinnusvæði,“ segir Steinar.
Hann segir óljóst hver eigi að bera ábyrgð á görðunum nú þegar framkvæmdum við þá er lokið eða komið langt á veg.
„Menn hafa verið að reyna að finna út úr þessu, hver á þá og hvaða stofnun á að sjá um þá,“ segir hann. Niðurstaðan hafi orðið sú að ekki væri hægt að halda hlaupið eins og það hafði verið skipulagt.
Steinar segir önnur leyfismál vegna leiðarinnar ekki hafa valdið vandræðum. Meðal annars hafi Bláa lónið samþykkt að hlaupið færi um land þess og einkaaðilar sem áttu land á fyrirhugaðri leið hefðu einnig tekið vel í málið.
„Allir voru bara spenntir fyrir því að þetta yrði svona viðburður, að hlaupa um nýtt landslag,“ segir hann.
Því hafi verið sérstaklega svekkjandi að hlaupið skyldi stranda á varnargörðunum.
„Það er svona einkar leiðinlegt að eitthvað formsatriði sé það sem fólk hengir sig á.“
Steinar segir málið ekki hafa snúist um hættu vegna eldsumbrota eða um hvort yfirhöfuð mætti halda hlaup á svæðinu. Hann bendir á að hlaupararnir hefðu mátt fara með fram varnargörðunum.
„Það var enginn að setja út á að við værum að hlaupa í náttúrunni eða að svæðið væri á hættustigi. Það var bara vel tekið en það strandaði á þessu. Við hefðum í rauninni getað hlaupið hliðina á varnargörðunum en við máttum ekki stíga ofan á þá í hlaupaskóm.“
Að hans sögn eru varnargarðarnir breiðir og sléttir og hafi skipuleggjendur meðal annars ekið eftir þeim á björgunarsveitarjeppum við undirbúning hlaupsins.
Steinar segir vonbrigðin ekki aðeins hafa verið hjá skipuleggjendum heldur einnig meðal Grindvíkinga.
„Það var einn Grindvíkingur sem orðaði það þannig: „Við héldum að við værum komin lengra í endurreisninni, hvað má og hvað má ekki.““
Hann segir þó ætlunina alls ekki vera að gefast upp á hlaupinu. Grindavík Ultra gæti að hans mati orðið eitt glæsilegasta utanvegahlaup landsins. Leiðin færi meðal annars um nýtt hraun, Hópsnes og Fagradalsfjall og eftir varnargörðunum sjálfum.
„Það er algjörlega stórbrotið að standa ofan á, eða hvað þá hlaupa eftir, varnargarði og horfa á hvernig þeir raunverulega virkuðu. Hraunið glænýtt og svart öðrum megin og hinum megin mannvirkin sem verið var að verja, hvort sem það er bærinn, Svartsengi eða Bláa lónið.“
Ungmennafélag Grindavíkur stefnir nú að því að halda hlaupið næsta sumar.
„Það er vonandi að þá verði búið að leysa úr einhverjum svona tæknilegum atriðum,“ segir Steinar.
„Það er bara upp og áfram.“