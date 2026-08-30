Í það minnsta fjórir gistu í fangageymslu Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í dag en mestur erill var hjá fulltrúum á stöð 2, sem sinnir verkefnum í Hafnarfirði, Garðabæ og á Álftanesi. Þar var meðal annars maður sem reyndi að flýja brott af vettvangi og atvikaðist atburðarrásin þannig að lögregla beitti piparúða við handtökuna.
Þetta er meðal þess sem fram kemur í dagbók lögreglunnar frá því klukkan sjö í morgun en á tímabilinu barst tilkynning um að handalögmál hafi brotist út í garði í miðbæ Hafnarfjarðar lögreglunni á stöð 2.
Þegar laganna verðir voru mættir á vettvang hafi annar maðurinn hlaupið á brott, virt fyrirmæli lögreglu að vettugi og veitt mikla mótspyrnu við handtöku sem hafi leitt til þess að beita þurfti piparúða. Hann var fluttur á lögreglustöð og gisti þar í fangageymslu.
Á sama varðsvæði voru höfð afskipti af manni á mótorhjóli sem undu upp á sig ef svo má að orði komast. Fyrst kom í ljós að hann væri undir áhrifum fíkniefna eða áfengis og akandi án þess að vera með ökuréttindi.
Þá reyndist bifhjólið vera ótryggt og kom á daginn að maðurinn væri með þýfi í fórum sínum en hann gerði því næst „heiðarlega tilraun til þess að stinga af“. Hann var handtekinn og fluttur á lögreglustöð.
Fjöldi ökumanna um allan bæ var stöðvaður í akstri og þar á meðal voru þrír stöðvaðir vegna hraðaksturs. Á varðsvæði lögreglustöðvar 3, sem nær yfir Kópavog og Breiðholt, varð umferðaróhapp þar sem ökumaður mótorhjóls féll af hjólinu og slasaðist. Hann var fluttur með sjúkrabíl á slysadeild til athugunar og aðhlynningar.