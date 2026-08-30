Tvö mismunandi atvik þar sem keyrt var utan í ökutæki og stungið af hafa átt sér stað fyrir utan sama húsið í Vestmannaeyjum en lögregla þar óskar eftir vitnum. Í bæði skiptin, sem voru í ágústmánuði, varð utaníkeyrslan til þess að hliðarspegill brotnaði af.
Er þetta meðal þess sem fram kemur í færslu sem birt var á Facebook-síðu Lögreglunnar í Vestmannaeyjum en þar segir einnig að fyrra skiptið hafi verið á milli 16:00 og 17:50 þann 24. ágúst en hið seinna á milli 17:12 og 17:20 þann 28. ágúst.
Í færslunni er biðlað til allra sem geta veitt einhverjar upplýsingar um atvikin, annað eða bæði, að hafa samband við lögregluna. Færsluna í heild má lesa hér að neðan.