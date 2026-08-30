Innlent

Lög­reglan í Vest­manna­eyjum óskar eftir vitnum

Freyja Þórisdóttir skrifar
Báðar „afstungurnar“ áttu sér stað fyrir framan sama húsið og með minna en viku millibili.
Báðar „afstungurnar“ áttu sér stað fyrir framan sama húsið og með minna en viku millibili.

Tvö mismunandi atvik þar sem keyrt var utan í ökutæki og stungið af hafa átt sér stað fyrir utan sama húsið í Vestmannaeyjum en lögregla þar óskar eftir vitnum. Í bæði skiptin, sem voru í ágústmánuði, varð utaníkeyrslan til þess að hliðarspegill brotnaði af.

Er þetta meðal þess sem fram kemur í færslu sem birt var á Facebook-síðu Lögreglunnar í Vestmannaeyjum en þar segir einnig að fyrra skiptið hafi verið á milli 16:00 og 17:50 þann 24. ágúst en hið seinna á milli 17:12 og 17:20 þann 28. ágúst.

Í færslunni er biðlað til allra sem geta veitt einhverjar upplýsingar um atvikin, annað eða bæði, að hafa samband við lögregluna. Færsluna í heild má lesa hér að neðan.

Lögreglumál Vestmannaeyjar Bílar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið