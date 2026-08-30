Ísak Snær tryggði sínu liði sigur

Ísak Snær Þorvaldsson var á skotskónum þegar Lyngby vann OB 1-0 í dönsku úrvalsdeildinni. Með sigrinum er liðið komið í sjöunda sæti dönsku úrvaldeildarinnar.
Í dag fór fram mikilvægur leikur hjá Lyngby og var Ísak Snær Þorvaldsson í byrjunarliði liðsins. Leikurinn byrjaði jafn og fengu bæði lið fullt af færum en staðan var markalaus í hálfleik.
Á 53. mínútu gaf Oskar Buur fyrirgjöf inn á teig OB þar sem Ísak Snær lagði boltann þægilega í netið og kom Lyngby í forystu leiksins. Stuttu seinna var Ísak Snær tekinn af velli þrátt fyrir að nóg væri eftir af leiknum.
Þetta reyndist vera eina mark leiksins og tryggði Ísak Snær Lyngby þrjú mikilvæg stig. Eftir leikinn er Lyngby í sjötta sæti dönsku úrvalsdeildarinnar þegar liðið er búið að spila sex leiki. Liðið fór upp fyrir mótherja sína OB.
Á sama tíma tók Silkeborg á móti Midtjylland og var Elías Rafn Ólafsson í marki Midtjylland. Silkeborg náði forystunni strax á þrettándu mínútu þegar William Kirk skoraði með frábæru skoti fram hjá Elíasi í marki Midtjylland.
Eftir markið vaknaði Midtjylland og byrjaði að sækja meira. Liðið lenti þó í áfalli þegar Julius Emefile, leikmaður Midtjylland, fékk beint rautt spjald fyrir ljóta tæklingu á Lucas Riisgaard.
Þrátt fyrir það náði Stanley Iheanacho að jafna metin eftir vel útfærða skyndisókn. Það reyndist vera síðasta mark leiksins og er Midtjylland í þriðja sæti dönsku úrvalsdeildarinnar með ellefu stig.