Lionel Messi var heldur betur á skotskónum í gær þegar Inter Miami vann Montreal 7-1. Lionel Messi skoraði fjögur af öllum sjö mörkunum.
Það var sannkallað draumakvöld í gær fyrir Inter Miami en liðið einfaldlega raðaði inn mörkum. Auðvitað var það Lionel Messi sem skoraði meirihluta markanna en þau voru fjölbreytt og skemmtileg.
Casemiro kom Inter Miami í forystuna á 20. mínútu með góðu skallamarki en svo átti Lionel Messi eftir að taka sviðsljósið.
Messi recorded 4 goals and an assist as @InterMiamiCF dominated CF Montreal, 7-1. 💪 pic.twitter.com/0cPkV40Jr6— Major League Soccer (@MLS) August 30, 2026
Messi recorded 4 goals and an assist as @InterMiamiCF dominated CF Montreal, 7-1. 💪 pic.twitter.com/0cPkV40Jr6
Mörk Lionel Messi voru skrautleg en tvö þeirra voru beint úr aukaspyrnu. Í fyrsta markinu hans fór boltinn í varnarmann Montreal sem truflaði boltaflugið fyrir Thomas Gillier í markinu. Annað markið hans var klassískt Messi-mark þar sem hann þræddi boltann fram hjá þremur varnarmönnum og lagði boltann í netið með sínum veikari hægri fæti.
Messi fullkomnaði þrennuna með því að vippa auðveldlega yfir Gillier í marki Montreal en hann var ekki enn búinn að syngja sitt síðasta. Fjórða og síðasta mark Messi kom í uppbótartíma þar sem hann tók aukaspyrnu á besta stað fyrir utan teig. Þaðan skilaði hann boltanum beinustu leið í netið og innsiglaði 7-1 sigur Inter Miami.
Inter Miami er sem stendur í öðru sæti austurhluta MLS-deildarinnar en Nashville SC er með tíu stiga forskot á toppi hennar. Mikið þarf að gerast svo Inter Miami komist ekki í úrslitakeppnina en liðið er svo gott sem búið að tryggja sér sæti þangað.