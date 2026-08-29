Allt bendi til lítils jökulshlaups

Rafleiðni í Múlakvísl hefur undanfarna sólarhringa aukist jafnt og þétt á ný. Það er vísbending um að lítil jökulhlaup sé í gangi.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands.
Þar segir að leiðnimælingar gefi vísbendingar um magn jarðhitavatns í ám og bendir hækkuð leiðni til þess að lítið jökulhlaup sé í gangi. Enn sem komið er hefur vatnshæð í ánni ekki hækkað samhliða aukinni leiðni. Ekki sé þó útilokað að hún geti hækkað á næstu dögum.
„Gasmengun mælist á svæðinu og eru ferðamenn hvattir til að sýna aðgát. Þeir sem verða varir við einkenni sem gætu bent til gasmengunar, eins og sviða í augum eða koki, eru hvattir til að yfirgefa svæðið,“ segir í tilkynningunni.
Fyrir ellefu dögum, þann 18. ágúst, hófst jökulhlaup í Múlakvísl sem stóð yfir í nokkra daga. Veðurstofan heldur áfram að vakta svæðið og fylgist með þróun mála.