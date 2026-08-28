Þráinn Árni Baldvinsson, gítarleikari í þungarokkssveitinni Skálmöld, segir Jens Garðar Helgason þingmann Sjálfstæðisflokksins nota sveitina, í hennar óþökk, í áróðursmyndbandi á samfélagsmiðlum.
Hann segir Jens ekki hafa haft samband við sveitina áður en hann setti klippu af Skálmöld að spila í Eldborgarsal Hörpu í því sem Þráinn kallar „vandræðalegt þjóðrembumyndband“.
Í samtali við fréttastfu segist Þráinn hafa haft samband við Jens og beðið hann um að fjarlægja myndbandið, sem var svo að lokum gert.
Í myndbandinu hvatti Jens Garðar landsmenn til að greiða neiinu atkvæði í atkvæðagreiðslunni á morgun og talaði um sjálfstæðið og baráttuna til að öðlast það undir klippum af eldgosum, fiskiskipum í þungum sjó og brekkusöngnum í Herjólfsdal.
„Við erum ekki með þessa skoðun, við styðjum þetta ekki. Það er lélegt að hafa ekki samband við okkur. Svo er þetta höfundavarið efni og það var ekki beðið um leyfi,“ segir Þráinn.
„Maður tekur ekki eitthvað og setur fram í svona vandræðalegri þjóðrembustemningu. Þarna lítum við út eins og við séum partur af þessu, sem við erum ekki.“