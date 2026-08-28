Margmenni var í símaveri Áfram Ísland og Já til að sjá á lokametum kosningabaráttunnar. Kosningastjórar beggja fylkinga segja mikinn baráttuanda í fólki en hlakka þó til að setja tærnar upp í loft á sunnudaginn.
„Þetta gekk vel,“ sagði þingkonan Hildur Sverrisdóttir að loknu símtali en hún hringir út fyrir hreyfinguna Áfram Ísland. Rífandi gangur var í símaveri þeirra þegar fréttastofa leit þar við í dag.
Sömu sögu er að segja frá símaveri hreyfingarinnar Já til að sjá og sagði Ása Berglind Hjálmarsdóttir, þingkona Samfylkingarinnar, að tilfinningin væri sú eftir símtalið að sá sem var hinum megin á línunni væri jákvæður.
Þær segja báðar að símtöl hafi gengið vel og að upp til hópa sé fólk kurteist en inn á milli finni þær fyrir dónaskap.
„Það er ákveðið aldursbil af ungum karlmönnum sem eru svolítið dónalegir og ég hef áhyggjur af því,“ sagði Ása Berglind.
Kosningastjórar beggja fylkinga segja góðan gang í baráttunni. Þeir segjast þó hlakka til hvíldar.
„Ég hlakka mjög mikið til að lúra í næstu viku,“ segir Kolbeinn Arnarson, kosningastjóri Já til að sjá.
Hvað ætlar þú að gera á sunnudaginn?
„Ætli það verði ekki bara tærnar upp í loft og horfa á enska boltann,“ segir Andri Steinn Hilmarsson, kosningastjóri Áfram Ísland.