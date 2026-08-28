Hákon áttundi mun sverja embættiseið sem þjóðarleiðtogi Norðmanna á þriðjudag en faðir hans Haraldur fimmti Noregskonungur lést snemma í morgun. Haraldur, sem stundum var kallaður afi allra Norðmanna, verður borinn til grafar á sunnudag.
Þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Noregi eftir að Haraldur fimmti Noregskonungur lést í morgun áttatíu og níu ára að aldri. Haraldur hafði verið konungur síðan 1991 en nú tekur sonur hans, Hákon áttundi, við krúnunni og mun formlega sverja embættiseið á þriðjudag.
Jonas Gahr Støre forsætisráðherra Noregs sagði í ávarpi að heil þjóð syrgði nú konung sinn og að heil þjóð þakkaði honum fyrir allt. Mikill mannfjöldi hefur í dag safnast saman á Hallartorginu í Ósló til að minnast Haraldar.
„Eins og hefur áður verið sagt þá var hann afi allra. Hann var góður, hann leit aldrei á trúarbrögð, kyn eða neitt slíkt heldur tók öllum eins og þeir voru. Hann var konungur fólksins,“ sagði ung norsk kona sem mætt var á Hallartorgið.
Traust til konungsfjölskyldunnar hefur farið niður á við síðustu misseri meðal annars í kjölfar frétta af afbrotum stjúpsonar verðandi konungs, Mariusar Høiby. Traust Norðmanna til Haraldar konungs var þó í hæstu hæðum fram til hans síðasta dags.
Ýmsir hafa í dag minnst ræðu hans eftir hryðjuverkaárásirnar í Ósló og Útey árið 2011 sem einu af hjartnæmustu augnablikunum í hans valdatíð.
Fjölmargir þjóðarleiðtogar hafa minnst Haraldar í dag, bæði Halla Tómasdóttir forseti Íslands og Guðni Th. Jóhannesson fyrrverandi forseti sendu samúðarkveðjur og þá minntist Karl Gústav Svíakonungur Haraldar með hlýju.
„Guðsonur minn, Hákon konungur, sem ég hef þekkt lengi er vel hæfur og mjög góður maður. Noregur hefur misst góðan mann,“ sagði Karl Gústaf í samtali við sænsku sjónvarspsstöðina TV4.
Valgeir Magnússon var á Hallartorginu í Ósló í kvöld þar sem tugþúsundir hafa safnast saman í dag til að kveðja.
„Ég hef aldrei komið í svona mikið fjölmenni þar sem er svona mikil þögn. Fólk er þakklátt. Fólk er að kveðja. Það eru blendnar tilfinningar fyrir því hvað tekur við því hann hefur verið svo mikill fasti í lífi fólks,“ sagði hann.
Norðmenn minnist Haraldar með hlýju.
„Þeir minnast hvað hann var hógvær, hvernig hann talaði fyrir jafnrétti og mótaði gildi þjóðarinnar. Og hvernig hann var fyrirmynd sem gekk fremst í flokki í því að lifa eftir þessum gildum,“ sagði Valgeir.