Í beinni
Evrópuvaktin 2026:
Þjóðin gengur að kjörborðinu
Fótbolti - Besta deild kvenna
Fram
Stjarnan
Fótbolti - Besta deild kvenna
Víkingur R.
Grindavík/Njarðvík
Fótbolti - Besta deild kvenna
Þróttur R.
Þór/KA
Fótbolti - Besta deild kvenna
Breiðablik
ÍBV
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Tottenham
Newcastle
Fótbolti - Serie A
Fiorentina
Frosinone
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Reykholtsmálið
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Hvað veistu um...?
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
laugardagur 29. ágúst 2026
Þjóðaratkvæðagreiðsla
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Reykholtsmálið
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Hvað veistu um...?
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Evrópuvaktin 2026:
Þjóðin gengur að kjörborðinu
Fótbolti - Besta deild kvenna
Fram
Stjarnan
Fótbolti - Besta deild kvenna
Víkingur R.
Grindavík/Njarðvík
Fótbolti - Besta deild kvenna
Þróttur R.
Þór/KA
Fótbolti - Besta deild kvenna
Breiðablik
ÍBV
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Tottenham
Newcastle
Fótbolti - Serie A
Fiorentina
Frosinone
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Liverpool - Nottingham Forest 2-2 | Sanngjarnt jafntefli á Anfield
Enski boltinn
Aðeins sautján konur með betri tíma en Elísa í ógnarsterku utanvegahlaupi
Sport
Sjáðu óverjandi mark Hákons gegn PSG
Fótbolti
Linda Líf gengur til liðs við nýliðana í enska boltanum
Sport
Emery segir brjálæði hversu mikið Villa fékk fyrir Watkins og Konsa
Enski boltinn
Ver umdeilda veggmynd sína af Ronnie O'Sullivan
Sport
Uppgjörið: Fram - Stjarnan 3-2 | Lyftu sér upp úr fallsæti
Íslenski boltinn
Bjarni ræðir brottförina frá Val: „Erfitt að ná alvöru stöðugleika“
Íslenski boltinn
PSG samþykkir tilboð Liverpool í Barcola
Enski boltinn
Bournemouth - Everton 1-1| Everton bjargar jafntefli
Enski boltinn
Fleiri fréttir
Campbell skoraði í góðum sigri nýliðanna
Afturelding tryggði sig í Bestu deildina með frábærum sigri
Tottenham - Newcastle | Bæði lið leitast eftir fyrsta sigrinum
Fiorentina - Frosinone | Albert mætir nýliðunum
Hlín með þrennu í öruggum sigri Malmö
Þróttur - Þór/KA | Vinnur Þróttur þriðja leikinn í röð?
Breiðablik - ÍBV | Halda Blikar toppsætinu eftir Evrópuleikinn?
Ari var á skotskónum og tryggði Elfsborg í Evrópusæti
Íslendingaliðið Kristianstad sótti öll þrjú stigin
Uppgjörið: Víkingur - Grindavík/Njarðvík 3-0 | Annar sigur Víkings spyrnti liðinu frá botninum
Bournemouth - Everton | Norðanliðið mætir suður
Uppgjörið: Fram - Stjarnan 3-2 | Lyftu sér upp úr fallsæti
Emelía og félagar enn með fullt hús stiga
Sjáðu Haaland skora með sínu nýja hári
Liverpool - Nottingham Forest 2-2 | Sanngjarnt jafntefli á Anfield
Sjáðu óverjandi mark Hákons gegn PSG
PSG samþykkir tilboð Liverpool í Barcola
Bjarni ræðir brottförina frá Val: „Erfitt að ná alvöru stöðugleika“
Emery segir brjálæði hversu mikið Villa fékk fyrir Watkins og Konsa
Systurnar báðar með tvö mörk á Ásvöllum og KR upp í annað sætið
Fylkir kláraði Gróttu undir lokin og Aron Snær með þrennu fyrir Þrótt
Haaland og Cherki báðir með tvennu gegn Palace
Hákon skoraði glæsimark gegn PSG
Bæjarar hófu titilvörnina með stórsigri
Jón Dagur skoraði sitt fyrsta deildarmark fyrir Berlínarbúa
Fyrrum QPR-leikmaður fundinn heill á húfi
Mun sýna leiki þýsku úrvalsdeildarinnar á YouTube-rás sinni
Rafael Leão til Galatasaray
Dregið í Sambandsdeild: Íslendingar mætast og spila við nýliðana frá Andorra
Dregið í Evrópudeild: Orri mætir Palace, Bournemouth og Juventus
Sjá meira
Mest lesið
Liverpool - Nottingham Forest 2-2 | Sanngjarnt jafntefli á Anfield
Enski boltinn
Aðeins sautján konur með betri tíma en Elísa í ógnarsterku utanvegahlaupi
Sport
Sjáðu óverjandi mark Hákons gegn PSG
Fótbolti
Linda Líf gengur til liðs við nýliðana í enska boltanum
Sport
Emery segir brjálæði hversu mikið Villa fékk fyrir Watkins og Konsa
Enski boltinn
Ver umdeilda veggmynd sína af Ronnie O'Sullivan
Sport
Uppgjörið: Fram - Stjarnan 3-2 | Lyftu sér upp úr fallsæti
Íslenski boltinn
Bjarni ræðir brottförina frá Val: „Erfitt að ná alvöru stöðugleika“
Íslenski boltinn
PSG samþykkir tilboð Liverpool í Barcola
Enski boltinn
Bournemouth - Everton 1-1| Everton bjargar jafntefli
Enski boltinn
Í beinni
Evrópuvaktin 2026:
Þjóðin gengur að kjörborðinu
Fótbolti - Besta deild kvenna
Fram
Stjarnan
Fótbolti - Besta deild kvenna
Víkingur R.
Grindavík/Njarðvík
Fótbolti - Besta deild kvenna
Þróttur R.
Þór/KA
Fótbolti - Besta deild kvenna
Breiðablik
ÍBV
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Tottenham
Newcastle
Fótbolti - Serie A
Fiorentina
Frosinone
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Reykholtsmálið
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Hvað veistu um...?
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar