Dregið í Evrópudeild: Orri mætir Palace, Bournemouth og Juventus

Óhætt er að segja að landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson eigi spennandi vetur í vændum með Real Sociedad en spænsku bikarmeistararnir mæta afar krefjandi andstæðingum í Evrópudeildinni. Dregið var í dag.
Orri kemur til með að mæta Lyon og Juventus, sem og ensku liðunum Bournemouth og Crystal Palace. Real Sociedad mun einnig spila við Viktoria Plzen, Union SG, Torreense og Lilleström.
Willum Þór Willumsson spilar með NEC Nijmegen frá Hollandi sem einnig mætir Juventus sem og Benfica, Rennes og fleiri liðum.
Líkt og í Meistaradeild Evrópu þá eru 36 lið í Evrópudeildinni og mun hvert þeirra spila átta leiki í deildarkeppninni, fjóra á heimavelli en fjóra á útivelli.
Hér að neðan má sjá dagskrána hjá liðunum en þeim var skipt í fjóra styrkleikaflokka fyrir dráttinn í dag, og fengu tvo mótherja úr hverjum styrkleikaflokki.