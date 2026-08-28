Allan Sigurðsson og Hannes Þór Arason munu leikstýra Áramótaskaupi Rúv annað árið í röð. Með þeim í höfundateyminu verða landsþekktir leikarar og grínistar.
Í höfundateyminu verða Kristín Þóra Haraldsdóttir leikkona, Mikael Kaaber leikari, Ólafur Ásgeirsson handritshöfundur, Snjólaug Lúðvíksdóttir grínisti og Sverrir Þór Sverrisson, betur þekktur sem Sveppi.
Allan og Hannes Þór leikstýrðu einnig síðasta Áramótaskaupi sem hlaut afar góðar viðtökur samkvæmt fréttatilkynningu. Vísað er í skoðanakönnun Maskínu þar sem níutíu prósent sögðust ánægð með skaupið og var það hæsta hlutfall ánægðra frá upphafi mælinga árið 2011.
„Við erum með frábæran höfundahóp. Við höfum unnið mikið með öllu þessu fólki á undanförnum árum og það sem okkur finnst sérstaklega spennandi er hversu ólík þau eru í sínum húmor. Það má því vonandi búast við fjölbreyttu og skemmtilegu Skaupi,“ er haft eftir Allan.
Atlavík framleiðir Áramótaskaupið aftur en Allen og Hannes reka fyrirtækið ásamt Hannesi Þór Halldórssyni og Ingimar Guðbjartssyni. Á síðustu árum hefur Atlavík framleitt sjónvarpsefni á við IceGuys, Bannað að hlæja og Alheimsdrauminn.
„Allt ferlið í fyrra, frá fyrstu skrifum fram að spennuþrunginni frumsýningu og frábærum viðbrögðum, gerði verkefnið að einu því skemmtilegasta sem við höfum tekist á við. Þegar okkur bauðst að gera Skaupið aftur var því auðvelt að segja já,“ er haft eftir Hannesi.
Áramótaskaupið 2025 vakti mikla lukku landsmanna en þar kenndi ýmissa grasa. Vísir hefur tínt til ýmsa forvitnilega mola sem vöktu athygli, svo sem sögulega fjarveru formanns Sjálfstæðisflokksins, skemmtilegar tengingar höfunda Skaupsins við viðföng þess og meint samsæri Rúv, Samfylkingar og Kaffi Vest gegn sitjandi borgarstjóra.
Allan Sigurðsson og Hanners Þór Arason munu sjá um að leikstýra Áramótaskaupinu í ár og reyndir grínarar skipa handritshópinn: Anna Svava Knútsdóttir, Björn Bragi Arnarson, Jón Jónsson, Karen Björg Eyfjörð og Ólafur Ásgeirsson.