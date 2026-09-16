Einn var handtekinn af lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu eftir að hafa brotið rúður í bifreið með slökkvitæki og síðan kastað tækinu í ökumann. Þá þurfti lögregla einnig að hafa afskipti af aðila sem neitaði að yfirgefa íbúð sem hann hafði verið með á leigu.
Alls voru fimmtíu og fjögur mál skráð í kerfi lögreglunnar frá klukkan 17:00 í gærdag og þar til klukkan 05:00 í nótt.
Á svæði lögreglustöðvar fjögur, sem sinnir verkefnum í austurbæ borgarinnar, var lögregla kölluð til vegna aðila sem ráðist hafði að öðrum í bifreið með slökkvitæki. Braut hann rúður í bifreiðinni með tækinu og kastaði því síðan í ökumanninn. Í dagbók lögreglunnar segir að einstaklingurinn hafi verið handtekinn og vistaður í fangageymslu vegna rannsóknar málsins.
Þá var óskað eftir aðstoð lögreglu vegna leigutaka sem neitaði að yfirgefa íbúðina sem hann hafði verið með á leigu. Stóð hann í hótunum við leigusala sem hafði samband við lögreglu og óskaði eftir aðstoð við að koma leigjandanum út.
Önnur minniháttar mál komu einnig til kasta lögreglunnar. Óskað var eftir aðstoð eftir að einstaklingurinn pantaði mat og drykk á veitingastað en gat síðan ekki greitt fyrir og þá var tilkynnt um innbrot á kaffihúsi en innbrotsþjófurinn var farinn af vettvangi þegar lögregla kom á staðinn. Er málið til rannsóknar.
Þá var lögregla kölluð til vegna þjófnaðar í fataverslun og til að biðja húsráðanda um að lækka í tónlist eftir að kvartanir höfðu borist.