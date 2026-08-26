Fjöldauppsagnirnar hjá Reykjavíkurborg munu bitna á viðkvæmustu hópunum að mati fyrrum fagstjóra sem segir það lítilsvirðingu að tala um annað. Gærdagurinn hafi verið sorglegur og ljóst sé að farið var af stað í miklum hamagangi.
Í gær var tugum starfsmanna Reykjavíkurborgar sagt upp störfum í hópuppsögn sem nær til velferðar-, frístunda-, og skólasviða. Breytingarnar leiða til uppsagna áttatíu og sex starfsmanna en 32 verður boðin störf í breyttri mynd, á lakari kjörum að sögn formanns Sameykis.
Að sögn borgarstjóra eiga breytingarnar að skila hagræðingu sem nemur 900 milljónum króna á ári, samkvæmt nýju skipuriti þar sem stjórnendum og millistjórnendum er fækkað og félags- og húsnæðisþjónusta með aðstöðu á einum stað í stað fjögurra svæðismiðstöðva.
Klippan úr sjónvarpsfréttum Sýnar má sjá hér fyrir neðan.
Svandís Egilsdóttir fagstjóri grunnskóla hjá vesturmiðstöð sem rekin var í gær segir breytingarnar fela í sér mikla óvissu og skerðingu á þjónustu en borgarstjóri fundaði með starfsfólki í dag.
„Á fundinum kom allavega fram í dag að flóttafólk, það er óvissa þar, svo eru það bara viðkvæmustu hóparnir í félagsþjónustu og í skólaþjónustunni, þegar fólki er gert að fara út með þessum hraða.“
Ljóst sé að farið hafi verið í breytingarnar í miklum hamagangi og segir Svandís vinnubrögðin lítilsvirðandi, vilji hafi verið til samráðs við starfsfólk um breytingar eftir að því hafi verið sagt upp.
„Það hljómaði þannig í hádeginu í dag á þessum vandræðalega fundi verð ég að segja,“ segir Svandís.
Hvers vegna var hann vandræðalegur?
„Af því að hljóð og mynd fer bara ekki saman. Það er vandræðalegt þegar stjórnmálamenn koma inn á sviðið, hvort sem það er í menntamálaráðuneytinu eða hjá borginni og ætla að breyta öllu og laga allt.“
„Það að segja það að það verði ekki þjónustufall er ofsalega skrítið því við vitum það að svona stórar breytingar munu hafa áhrif á fólkið sem vinnur að breytingunum og þjónustar börnin. Það finnst mér í raun og veru bara lítilsvirðandi.“