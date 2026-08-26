Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra mun flytja ávarp, söngkonan Bríet taka lagið og uppistandarinn Bergur Ebbi Benediktsson leiða samtal við salinn í svokölluðum „lýðræðisfögnuði“ í Austurbæ í Reykjavík í dag vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar á laugardaginn.
Viðburðurinn, sem kallast „Þjóðin ræður“, hefst klukkan 17:30 og verður hægt að fylgjast með í beinu streymi í spilaranum að neðan.
Í tilkynningu segir að Kristrún muni þar flytja lokaskilaboð til þjóðarinnar kjölfar fjölda hlustunarfunda sinna um hagsmuni Íslands.
„Bríet tekur lagið og Bergur Ebbi Benediktsson leiðir samtal við salinn. Fögnum lýðræðinu. Mætum og kjósum. Þjóðin ræður,“ segir í tilkynningunni.
Hægt er að fylgjast með útsendingunni í spilaranum að neðan.
Þjóðaratkvæðagreiðsla um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið fer fram þann 29. ágúst. Fylgst verður með nýjustu tíðindum í aðdraganda atkvæðagreiðslu í Evrópuvaktinni hér að neðan.