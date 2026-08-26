Hádegisfréttir á Bylgjunni eru á sínum stað og eru sagðar klukkan tólf. Þar ber hæst að búist er við því að fyrstu tölur í þjóðaratkvæðagreiðslunni verði birtar í Suðurkjördæmi um klukkan hálf ellefu á laugardagskvöld. Rætt verður við formann yfirkjörstjórnar í Reykjavík norður, sem segir forvinnu fyrir talningu þegar hafna.
Þrjátíu og tveimur starfsmönnum Reykjavíkurborgar sem fengu boð um ný eða breytt störf við hópuppsögn í gær var boðið lakari kjör að sögn formanns Sameykis. Hann segir jafnframt að starfsmennirnir hafi fengið afar skamman tíma til að ákveða næstu skref.
Hundraða er saknað eftir að hrikaleg skyndiflóð og stórar skriður sópuðu heilu þorpunum á brott og ollu miklum skemmdum í Nepal og Tíbet í morgun. Mikið tjón var einnig á innviðum og orkuverum en yfirvöld í Nepal hafa beðið Indverja og Kínverja um aðstoð vegna flóðanna.
Viðgerð stendur yfir á bilun á Svartsengislínu 1. sem olli rafmagnsleysi í Grindavík, Svartsengi og nærumhverfi. Grindavík gengur nú fyrir varaafli.
Segja má að heimurinn allur syrgi nú söngdívuna og kántrí stjörnunnar Dolly Parton. Fjölskylda hefur greint frá því að hún hafi látist eftir skammvinna baráttu við krabbamein. Hver stórstjarnan á fætur annarri minnist hennar með hlýju.
Umsjónarmaður hádegisfrétta er Telma Tómasson.
Hægt er að hlusta á hádegisfréttir í spilaranum að neðan.