Tugum starfsmanna Reykjavíkurborgar var sagt upp stöfum í dag í hópuppsögn sem nær til velferðar-, frístunda-, og skólasviða. Formaður Sameykis segir að um starfsmenn í framlínustörfum sé að ræða og gagnrýnir uppsagnarferlið harðlega.
Breytingarnar á skipulagi velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs leiða til uppsagna áttatíu og sex starfsmanna en af þeim fá þrjátíu og tveir boð um ný eða breytt störf en fimmtíu og fjórir munu ekki fá áframhaldandi starf. Eiga breytingarnar að skila hagræðingu sem nemur um 900 milljónum króna á ári.
Nýtt skipurit mun taka gildi 1. september og samkvæmt nýju skipuriti er stjórnendum og millistjórnendum fækkað.
Svæðismiðstöðvar Reykjavíkurborgar hafa hingað til verið fjórar og í yfirlýsingu borgarinnar kemur fram að fjórskipting þjónustu í fræðslu- og velferðarmálum hafi takmarkað heildaryfirsýn í málaflokknum. Nú mun öll félags- og húsnæðisþjónusta vera með aðstöðu á einum stað líkt og þjónusta barna-, fjölskyldu-, skóla- og frístundamála.
Formaður Sameykis segir daginn búinn að vera þungan.
„Fyrst og fremst fyrir félagsfólk að missa vinnuna í dag og aðgerðirnar sem hafa verið undanfarna mánuði. Fyrst með upplýsingafulltrúum og svo skólaliðum sem voru ellefu sem var verið að segja upp. Og síðan með þessari aðgerð, þetta er fordæmalaust í sögu Reykjavíkurborgar,“ segir Kári Sigurðsson, formaður Sameykis.
Hann efast um að þessi stóra ákvörðun hafi verið nægilega vel ígrunduð.
„Þetta eru svo sannarlega ekki bara stjórnendur sem sitja á skrifstofunum. Þetta er fólk sem er í framlínustörfum og hefur sinnt ráðgjöf inni í skólum, félagsmiðstöðvum, frístundaheimilum og alls konar viðkvæmri þjónustu við borgina.“
Kári sat fundi sem trúnaðarmaður í morgun og gagnrýnir uppsagnarferlið.
„Það er hringt í fólk í morgunsárið, þau eru boðuð á fund og þeim er ekki sagt frá efni fundarins. Þau eru ekki hvött til að taka með sér trúnaðarmann. Þau eru jafnvel boðuð með tveggja tíma fyrirvara. Það er ekkert við þetta mannúðlegt eða eitthvað sem við í velferðarsamfélaginu Íslandi getum sagt að eigi sér einhverja hliðstæðu. Ég hef séð þetta í bandarískum bíómyndum.“