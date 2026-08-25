Skipulagsbreytingar Reykjavíkurborgar leiða til uppsagna 86 starfsmanna borgarinnar. Af þeim fá 32 boð um ný eða breytt störf en 54 starfsmenn munu ekki fá áframhaldandi starf. Þeirra á meðal eru 22 stöðugildi sem lögð verða niður.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Reykjavíkurborg en greint var frá því í morgun að tugum borgarstarfsmanna hefði verið sagt upp vegna skipulagsbreytinga. Þeirra á meðal séu 22 stöðugildi sem verði lögð niður þegar samningur borgarinnar við ríkið vegna samræmdrar móttöku flóttamanna renni út um áramót.
Borgarráð hafi í dag samþykkt tillögu borgarstjóra um umfangsmiklar breytingar á stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs og muni ný skipurit taka gildi þann 1. september 2026. Borgarráð fundar venjulega á fimmtudögum en ráðið fundaði aukalega í morgun.
Breytingarnar feli í sér nýtt þjónustu- og stjórnskipulag á velferðarsviði og skóla-og frístundasviði. Þar verði stjórnskipulag einfaldað, stjórnendum fækkað og þjónusta í auknum mæli skipulögð eftir faggreinum.
Stjórnendum og millistjórnendum var fækkað en framlínustörf voru varin, segir í tilkynningu. Með hinu nýja skipulagi verði áfram lögð megináhersla á nærþjónustu við íbúa í hverfum, skóla og frístundastarf.
Verkefni og þjónusta miðstöðvanna, frístundamiðstöðvanna, Keðjunnar og Virknihúss verði færð inn í nýtt skipulag sem byggi á þjónustuþörfum íbúa, faglegri sérhæfingu og samræmdri þjónustu þvert á borgina í stað hverfaskiptingar.
Þjónusta á miðstöðvunum verði veitt með óbreyttu fyrirkomulagi eftir því sem innleiðingu breytinganna vindur fram, þó eigi lengur en til ársloka 2026.
Áætlað sé að breytingarnar skili um 900 milljóna króna hagræðingu á ársgrundvelli þegar þær hafa að fullu komið til framkvæmda. Áhrifa muni gæta af fækkun stöðugilda, breytingum á stjórnskipulagi og lægri húsnæðiskostnaði.
Fréttin hefur verið uppfærð.