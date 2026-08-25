Innlent

Stað­festa tæp­lega níu­tíu upp­sagnir

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
32 borgarstarfsmenn munu fá boð um ný eða breytt störf hjá borginni en 54 starfsmenn munu ekki fá áframhaldandi starf.
32 borgarstarfsmenn munu fá boð um ný eða breytt störf hjá borginni en 54 starfsmenn munu ekki fá áframhaldandi starf. Vísir/Vilhelm

Skipulagsbreytingar Reykjavíkurborgar leiða til uppsagna 86 starfsmanna borgarinnar. Af þeim fá 32 boð um ný eða breytt störf en 54 starfsmenn munu ekki fá áframhaldandi starf. Þeirra á meðal eru 22 stöðugildi sem lögð verða niður. 

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Reykjavíkurborg en greint var frá því í morgun að tugum borgarstarfsmanna hefði verið sagt upp vegna skipulagsbreytinga. Þeirra á meðal séu 22 stöðugildi sem verði lögð niður þegar samningur borgarinnar við ríkið vegna samræmdrar móttöku flóttamanna renni út um áramót.

Borgarráð hafi í dag samþykkt tillögu borgarstjóra um umfangsmiklar breytingar á stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs og muni ný skipurit taka gildi þann 1. september 2026. Borgarráð fundar venjulega á fimmtudögum en ráðið fundaði aukalega í morgun.

Breytingarnar feli í sér nýtt þjónustu- og stjórnskipulag á velferðarsviði og skóla-og frístundasviði. Þar verði stjórnskipulag einfaldað, stjórnendum fækkað og þjónusta í auknum mæli skipulögð eftir faggreinum. 

Stjórnendum og millistjórnendum var fækkað en framlínustörf voru varin, segir í tilkynningu. Með hinu nýja skipulagi verði áfram lögð megináhersla á nærþjónustu við íbúa í hverfum, skóla og frístundastarf.

Verkefni og þjónusta miðstöðvanna, frístundamiðstöðvanna, Keðjunnar og Virknihúss verði færð inn í nýtt skipulag sem byggi á þjónustuþörfum íbúa, faglegri sérhæfingu og samræmdri þjónustu þvert á borgina í stað hverfaskiptingar. 

Þjónusta á miðstöðvunum verði veitt með óbreyttu fyrirkomulagi eftir því sem innleiðingu breytinganna vindur fram, þó eigi lengur en til ársloka 2026.

Áætlað sé að breytingarnar skili um 900 milljóna króna hagræðingu á ársgrundvelli þegar þær hafa að fullu komið til framkvæmda. Áhrifa muni gæta af fækkun stöðugilda, breytingum á stjórnskipulagi og lægri húsnæðiskostnaði.

Fréttin hefur verið uppfærð. 

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið