Norskur dómstóll dæmdi í dag skipstjóra flutningaskips sem sigldi næstum á íbúðarhús þegar það strandaði í Þrándheimsfirði í fyrra í skilorðsbundið fangelsi. Stýrimaður skipsins sofnaði í brúnni.
Hollenski skipstjórinn á NCL Salten játaði brot á skipstjórnarlögum. Hann var dæmdur í þrjátíu daga skilorðsbundið fangelsi, að sögn norska ríkisútvarpsins.
Ólukkan dundi yfir í maí í fyrra. Þá strandaði flutningaskipið, sem er um 135 metra langt, í Byneset við Þrándheimsfjörð, aðeins örfáum metrum frá íbúðarhúsi þar sem húsráðandi svaf á sínu græna eyra. Sá varð ekki var við neitt en hrökk upp af værum blundi þegar nágranni hans, sem varð vitni að öllu saman, hringdi dyrabjöllunni.
Skipstjórinn var ákærður fyrir að tryggja ekki að kveikt væri á viðvörunarkerfi í brú skipsins þegar það lagði úr höfn í Averøy. Hann tók svo lykil að kerfinu með sér þegar hann yfirgaf brúna og skildi stýrimanninn eftir við stjórnvölinn. Sá dró svo ýsur þegar skipið sigldi í strand.
Stýrimaðurinn var einnig ákærður í málinu en hann hefur ekki viljað játa á sig brot.