Albert Guðmundsson byrjaði á bekknum en kom inn á hjá Lazio þegar liðið tók á móti AC Milan í ítölsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Leikurinn endaði með sanngjörnu 2-2 jafntefli.
Lazio komst í forystu leiksins strax á tíundu mínútu þegar Matteo Cancellieri skoraði eftir frábært uppspil samherja hans. Mattia Zaccagni endaði á að gefa á fjærstöngina þar sem Cancellieri gat lagt boltann þægilega í netið.
Stuttu fyrir hálfleik náði Lazio að tvöfalda forystu sína með marki frá Tijjani Noslin. Hann átti skot í slána sem datt aftur út í teiginn og eftir mikla ringulreið í vítateignum endaði boltinn í netinu.
Ruben Amorim, þjálfari AC Milan, hefur áttað sig á að upplegg liðsins var ekki að ganga og gerði þrefalda skiptingu í hálfleik. Diego Moreira var einn af þeim sem komu inn á fyrir AC Milan og náði hann að skora tvö mörk með tveggja mínútna millibili og jafna því leikinn.
Lazio vildi sækja sigurinn á heimavelli undir lok leiks og kom Albert inn á völlinn á 74. mínútu en náði ekki að skora eins og hann gerði í sínum fyrsta leik hjá félaginu. Liðin skildu því jöfn 2-2 sem verður að segjast vera sanngjörn úrslit.
Lazio heldur því taplausu gengi áfram en þetta var fyrsti leikur þeirra í ítölsku deildinni sem liðið vinnur ekki.