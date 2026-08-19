Fertugur karlmaður hefur verið ákærður fyrir stórfellt brot í nánu sambandi, nauðgun og kynferðisbrot gegn barni, með því að hafa ítrekað haft samræði og önnur kynferðismök við tólf ára stúlku, sem var í fóstri á heimili hans.
Í ákæru þess efnis, sem tekin var fyrir í Héraðsdómi Reykjaness í dag, segir að maðurinn hafi, á sameiginlegu heimili þeirra [á Suðurnesjum] án samþykkis og með ólögmætri nauðung í fjölda skipta á tímabilinu apríl til 8. maí síðastliðins haft samræði og önnur kynferðismök við stúlkuna, sem þá var tólf ára, með því að nýta sér yfirburði sína og aldursmun og notfært sér að stúlkan gat hvorki spornað við verknaðinum né skilið þýðingu hans vegna aldurs og eftir atvikum svefndrunga, vegna áhrifa lyfja sem maðurinn gaf henni.
Með háttseminni hafi hann ógnað lífi, heilsu og velferð stúlkunnar endurtekið og á sérstaklega sársaukafullan, meiðandi og alvarlegan hátt, en hann hafi verið eiginmaður forsjáraðila stúlkunnar.
Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar og til greiðslu alls sakarkostnaðar. Þá gerir foreldri stúlkunnar miskabótakröfu upp á fimm milljónir króna fyrir hönd stúlkunnar.