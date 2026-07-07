Maður sem hlaut alvarleg brunasár eftir að rafbyssu var beitt í aðgerðum lögreglu í kirkjugarði í Reykjanesbæ í maí neitar því að hafa borið eld að sér. Hann hafi verið að fara með bæn fyrir látna ástvini þegar atburðarrásin hófst.
„Ég sé síðan lögreglumenn nálgast mig að aftan og framan og fer bara í panik,“ sagði Mikkael Ingiberg Gunnlaugsson í kvöldfréttum RÚV. Hann hafi sagt þeim að halda sig fjarri og spurt hvað þau vildu honum.
Lögreglan segist hafa fengið tilkynningu um einstakling í ójafnvægi en Mikkael hefur glímt við andleg veikindi. Hann segist hafa verið með kveikjara og brúsa með eldsneyti þennan morguninn fyrir bifhjólið sitt. Hann hafi klætt sig úr buxunum og skvett á sig bensíni.
„Bara til þess að reyna að láta þá bakka frá mér. Ég hélt að það myndi virka en það hafði þveröfug áhrif.“ Lögreglumaður hafi næst skotið sig með rafbyssu. „Ég finn hitann koma upp bakið og svo bara kviknaði í mér,“ sagði Mikkael í samtali við RÚV.
Lögreglan á Suðurnesjum segir ólíklegt að eldur hafi kviknað út frá rafbyssunni, Mikkael hafi verið ógnandi, ekki farið að fyrirmælum og hótað að kveikja í sér eftir að hann hellti yfir sig bensíni. Eftir notkun rafbyssunnar hafi Mikkael svo borið að sér eld.
„Ég hellti sjálfur yfir mig en ég kveikti ekki í sjálfum mér,“ sagði Mikkael. Hann fékk alvarlega brunaáverka og var fluttur með sjúkraflugi til Noregs með brunasár á um helmingi líkamans. Þar var honum haldið sofandi í þrjár vikur.
Fram hefur komið að Mikkael hefði þurft barkaþræðingu til að geta andað eftir atvikið. Hann var með lungnabólgu og mikil sýkingarhætta hafi verið vegna brunans. Málið er í rannsókn hjá embætti héraðssaksóknara og nefnd um eftirlit með lögreglu.
Fréttin hefur verið uppfærð.
Karlmaðurinn sem var fluttur til Noregs með brunasár eftir lögregluaðgerð í Reykjanesbæ er enn í lífshættu og enn á gjörgæslu að sögn lögmanns mannsins.
Á fyrsta ársfjórðungi þessa árs drógu laganna verðir rafbyssu úr slíðri eða ógnuðu með tækinu í þrjátíu málum og í fimm málum var því beitt. Þetta er mesta notkun rafbyssa á einum ársfjórðungi frá því að þær voru teknar til notkunar en á þriðja ársfjórðungi síðasta árs var rafbyssum beitt næst oftast, eða fjórum sinnum við handtöku.
Karlmaðurinn sem var fluttur til Noregs með brunasár í kjölfar lögregluaðgerða í Reykjanesbæ er enn í lífshættu og á gjörgæslu. Mál mannsins er til rannsóknar hjá embætti héraðssaksóknara. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, lögmaður mannsins, segir stöðuna enn grafalvarlega.
Íslendingur á fimmtugsaldri var í gær fluttur til Noregs með sjúkraflugi með brunasár á um helmingi líkamans og þarf að gangast þar undir aðgerðir. Lögmaður mannsins segir lögregluna hafa stórskaðað hann og gengið of harkalega fram þegar rafvarnarvopni var beitt eftir að maðurinn hafði hellt yfir sig eldfimum vökva. Hann hefur óskað eftir að héraðssaksóknari rannsaki málið.